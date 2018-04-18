РБК: Зюганов призвал Генпрокуратуру расследовать возможность «преступного сговора» на выборах президента 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался в Генпрокуратуру на позицию Центризбиркома (ЦИК) по поводу выявленных наблюдателями случаев повторного голосования на прошедших выборах президента при помощи системы «Мобильный избиратель». Об этом он сообщил в письме на имя генерального прокурора Юрия Чайки, пишет
По данным издания, в своем обращении Зюганов рассказал, что во время выборов не была пресечена возможность подачи заявления о голосовании по месту пребывания с ложными или отсутствующими данными о месте регистрации, в том числе при помощи портала госуслуг.
Это позволяло менять данные о регистрации и создавало в законе брешь: гражданин, не исключенный из списка избирателей по месту регистрации, мог проголосовать как по месту пребывания, так и по месту жительства, утверждает лидер КПРФ.
Он отмечает, что оценка ЦИК вышеописанной проблемы была «явно неадекватной». В связи с этим Зюганов просит заняться расследованием возможных случаев нарушения правоохранителей.
"Полагаю, только правоохранительные органы, координируемые Генеральной прокуратурой Российской Федерации, способны выявить возможные преступные сговоры на массовое неоднократное голосование граждан, а также отдельные случаи повторного волеизъявления избирателей", — говорится в письме Зюганова генпрокурору РФ.
На этом основании он просит генпрокурора «организовать полную и всестороннюю проверку всех случаев неоднократного голосования граждан» на выборах президента и принять меры прокурорского реагирования.
Выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно окончательным итогам ЦИК, на них с результатом в 76,69% голосов победил Владимир Путин. Явка избирателей составила 67,54%.
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала прошедшие выборы «самыми прозрачными, самыми чистыми в истории» РФ. Между тем правозащитники сообщали, что проведение голосования сопровождалось
многочисленными нарушениями
Резко негативную оценку выборам дал кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. Он назвал
их «самыми грязными выборами на постсоветском пространстве».
Что касается системы «Мобильный избиратель», то она появилась в России в 2017 году. Данная система позволяет гражданам голосовать не только по месту жительства, но и на любом удобном избирательном участке.
Ранее система уже подверглась критике. Так, представитель партии «Яблоко» Павел Мельников заявил, что благодаря ей ему удалось
дважды проголосовать
18 марта. Также СМИ писали, что новая технология могла быть использована некоторыми регионами для искусственного повышения явки