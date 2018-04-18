РБК: Зюганов призвал Генпрокуратуру расследовать возможность «преступного сговора» на выборах президента

По данным издания, в своем обращении Зюганов рассказал, что во время выборов не была пресечена возможность подачи заявления о голосовании по месту пребывания с ложными или отсутствующими данными о месте регистрации, в том числе при помощи портала госуслуг.

Это позволяло менять данные о регистрации и создавало в законе брешь: гражданин, не исключенный из списка избирателей по месту регистрации, мог проголосовать как по месту пребывания, так и по месту жительства, утверждает лидер КПРФ.

Он отмечает, что оценка ЦИК вышеописанной проблемы была «явно неадекватной». В связи с этим Зюганов просит заняться расследованием возможных случаев нарушения правоохранителей.

"Полагаю, только правоохранительные органы, координируемые Генеральной прокуратурой Российской Федерации, способны выявить возможные преступные сговоры на массовое неоднократное голосование граждан, а также отдельные случаи повторного волеизъявления избирателей", — говорится в письме Зюганова генпрокурору РФ

На этом основании он просит генпрокурора «организовать полную и всестороннюю проверку всех случаев неоднократного голосования граждан» на выборах президента и принять меры прокурорского реагирования.

Выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно окончательным итогам ЦИК, на них с результатом в 76,69% голосов победил Владимир Путин . Явка избирателей составила 67,54%.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала прошедшие выборы «самыми прозрачными, самыми чистыми в истории» РФ. Между тем правозащитники сообщали, что проведение голосования сопровождалось

многочисленными нарушениями

Резко негативную оценку выборам дал кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин . Он назвал

их «самыми грязными выборами на постсоветском пространстве».

Что касается системы «Мобильный избиратель», то она появилась в России в 2017 году. Данная система позволяет гражданам голосовать не только по месту жительства, но и на любом удобном избирательном участке.

дважды проголосовать

18 марта. Также СМИ писали, что новая технология могла быть использована некоторыми регионами для искусственного повышения явки