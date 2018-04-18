В Москве в 2018 году уложат 17 млн кв. метров асфальта

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Порядка 17 млн кв. метров асфальтового покрытия уложат на дорогах Москвы в 2018 году. Об этом в среду сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Говоря об асфальтовом покрытии, необходимо отметить, что мы в этом году сделаем примерно 17 млн кв. метров асфальтового покрытия на улично-дорожной сети", — сказал Бирюков.

По его словам, ремонт дорожного покрытия будет проводиться с учетом возможного выпадения аномальных осадков. Это необходимо, чтобы не допустить подтоплений.

"В 2017 году мы зафиксировали 119 мест, где особо выявились подтопления во время дождей, сделали примерно 50 км дополнительного водостока, соединили его с большими магистралями. В этом году мы сделаем еще 80 таких мест: мы делаем их уже не с расчетом среднестатистического уровня выпадениях осадков, а из расчета аномальных явлений", — добавил заммэра.