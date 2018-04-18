Проект «Умный город» обеспечит безопасность в современном мегаполисе

Реализация цифровой платформы «Умный город» (организована Международным IT-Кластером Нижегородской области и АО ИК «АСЭ») становится все более актуальной в свете происходящих в России трагических событий. Один только кемеровский пожар унес жизни 41 ребенка и 23 взрослых граждан. Качественные современные решения в сфере IT должны стать основой безопасности граждан страны. Международный IT-кластер совместно Newsroom24 призывает предпринять действия на пути к безопасной жизни в городе и регионе.

Что будет изменяться в Умном городе? Как смоделированный цифровой город сможет избежать тех ошибок, которые были допущены? Как ведется работа по созданию «Умного города» в конкретных компаниях? Эти и другие вопросы мы разбираем совместно с экспертами в области IT-технологий.

Уйти от практики следования нормативам

Сейчас управление городом не только в сфере безопасности, но и во всех других, строится на основе нормативов — усредненных правилах, полученных в результате усреднения показателей на различных объектах. При этом не учитывается, что все объекты не просто разные, но и функционируют в разных условиях, для которых «общие» нормативы не подходят. На практике горожане имеют «некачественные» услуги и небезопасные объекты. Хотя формально все правила соблюдены.

«Современный подход к цифровым городам базируется на построении систем управления этими городами на основе данных, а не только на основе нормативов», — рассказывает директор ООО «Лаборатория мобильных сервисов» А. Л. Умнов.

По его словам, «нормативы, при этом не отменяются, они задают базовые требования. Управление на основе данных подразумевает оценку и отслеживание в реальном времени индивидуальных особенностей каждого объекта и принятие управленческих решений с использованием этих текущих данных. Катастрофические последствия пожара в „Зимней вишне“, а также „Хромой лошади“ и других подобных объектах были связаны с попыткой обеспечения безопасности на объекте на основе нормативов без учета особенностей конкретного здания, а не реальных данных». Но с другой стороны, даже эти существующие нормативы не выполнялись.

Анализировать и моделировать процессы в динамике

Управление на основе данных предполагает оценку не только неизменных особенностей каждого объекта, но и особенностей, которые непрерывно изменяются. Цифровой город предполагает сбор информация с различных датчиков, камер и другие сенсоров, установленные как в городе, так и в отдельно взятом здании. Информация с датчиков станет основой для формирования больших данных о проблеме или объекте, которых сейчас нет. Большие данные помогут выявлять особенности объектов, в том числе и те, которые изменяются, и своевременно реагировать на изменения. Отсутствие объективно больших данных по индивидуальным особенностям конкретного здания (как по неизменным в рамках штатной эксплуатации, так и по тем, которые потенциально могут быть легко изменены даже при штатной эксплуатации), по мнению Умнова, — еще одна причина техногенных катастроф.

«Информация об объекте дает возможность не только реагирования, но и для моделирования его работы как в штатном и в нештатном режиме. Это может быть проведено «с использованием систем имитационного моделирования, например, с использованием отечественного программного пакета AnyLogic, который уже в настоящее время активно применяется во всем мире для моделирования функционирования, например, аэропортов, вокзалов, складов и т.п.», — рассказал эксперт. По его словам, «на основе данных имитационного моделирования разрабатываются требования по техническому контраварийному вооружению зданий (на функциональном уровне) для каждого здания в отдельности».

Заменить функциональный подход на процессный

«Управление в сегодняшних городах построено в основном на функциональном подходе: есть министерства, департаменты по определенным вопросам. Если проблемы возникают на стыке, то уходит много времени на выяснение: кто виноват и что делать. Управление в Умном городе должно базироваться на процессном подходе», — говорит руководитель отдела по работе с регионами ООО «Банковские Системы и Сервисы» Cтанислав Гениатов.

Это возможно, в том числе, и с помощью облачных сервисов, считает Умнов: «К ним могут подключаться отдельные объекты города для контроля их объективного состояния государственными органами, а также общественностью в реальном времени. Облачный сервис должен быть интегрирован с информационными системами МЧС , полиции, Росгвардии, администрации города, службами мониторинга и прогноза погоды».

Обеспечить обратную связь

Отсутствие реакции различных служб на жалобы горожан и информацию должностных лиц — тоже причина техногенных катастроф и низкого уровня жизни. Когда что-то происходит, выясняется, что о проблеме было всем давно известно, но никто ничего не делал. Системы Цифрового города могут собирать «обратную связь» как непосредственно с людей, так и с помощью программного обеспечения, которое реагирует на нарушение стандартов.

«Процессы можно разбить на две группы: проходящие в штатном режиме и экстренные, — рассказывает Cтанислав Гениатов.

— Для штатных процессов можно построить пирамиду Умного города. Нижний уровень — непосредственные исполнители: сантехники, водители, дворники. Средний уровень — руководители этих служб, где работают исполнители. Верхний уровень — руководители в администрации города, отвечающие за работу служб. На нижнем уровне прописываются стандарты процессов, назначаются ответственные исполнители по каждому этапу и время прохождения процессов и этапов. В случае нарушения этих стандартов на более высокие уровни отправляются уведомления о нарушениях. На среднем уровне прописываются показатели процессов и исполнителей. В случае выхода этих показателей за допустимые пределы среднему уровню идут уведомления о нарушении этих показателей. На высшем уровне прописываются показатели по количеству уведомлений, перешедших на более высокий уровень эскалации или превышение уведомлений определенного вида на среднем уровне. Это позволяется сравнивать работу различных городских служб и подрядчиков».

Отслеживать работу на всех уровнях пирамиды штатных и экстренных сервисных процессов Умного города может, например, ПО ИРИС.

Дополнительный контроль за процессами жизни города должен производиться еще, как минимум, по двум информационным слоям:

— информация с умных датчиков устройств IoT (интернет вещей) — дорожные камеры, GPS-трекеры общественного транспорта, метеорологические и другие сенсоры, установленные в городе.

— данные о жалобах и предложениях жителей города, опросы общественного мнения, интернет-голосования и т.п.

«Данные из этих слоев могут служить основой для выдачи заявок ПО ИРИС, а также служить дополнительным и независимым контрольным контуром для оценки работы городских сервисов. Модуль бизнес-аналитики позволяет анализировать Большие Данные, которые генерируют умные датчики города и его активные жители», — отмечает Станислав Гениатов.

Напомним, ранее эксперты утвердили показатели эффективности цифровой платформы «Умный город».