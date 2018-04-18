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НБКИ: в I квартале рост портфеля займов МФО составил 10%
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НБКИ: в I квартале рост портфеля займов МФО составил 10% 

Банки.ру 25 минут назад
Суммарный объем предоставленных МФИ (МФО, КПК и т.д.) займов населению по состоянию на 1 апреля составил 181,2 млрд рублей, увеличившись за I квартал 2018 года на 10% (на 1 января — 164,7 млрд). Таковы данные исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Основным фактором роста портфеля МФИ в IV квартале 2017 года стало увеличение на 12,2% (или на 9,5 млрд) до 87,4 млрд рублей объемов действующих микрокредитов. При этом портфель займов на покупку потребительских товаров (аналогичны банковским потребительским кредитам), также вырос — на 8,1% (или на 7 млрд) до 93,8 млрд
Самая высокая динамика роста портфеля займов МФИ (среди 25 регионов-лидеров по объемам микрофинансирования) в I квартале зафиксирована в Архангельской области (+14,2%), Краснодарском (+13,6%), Пермском (+13,5%) и Приморском (+13,1%) краях. В свою очередь, наименьший рост продемонстрировали Республика Саха (Якутия) (+6,2%), Чеченская Республика (+6,3%), Челябинская область (+6,8%), Республика Карелия (+7,3%), а также Кемеровская (+7,3%) и Нижегородская (+8,2%) области. Единственным регионом, в котором было отмечено сокращение портфеля займов, оказалась Томская область (-0,8%). В Москве и Санкт-Петербурге рост портфеля займов МФИ составил 12,4% и 9,9% соответственно.
При этом наибольший объем портфеля займов МФИ зарегистрирован в Башкортостане (9,4 млрд), Москве (8,6 млрд) и Московской области (6,5 млрд).
«В начале 2018 года темпы роста портфеля микрофинансовых займов находятся на достаточно высоком уровне, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом, по-прежнему, быстрее всего растет портфель самых краткосрочных и «дорогих» для заемщика займов — «займов до зарплаты», в то время как объемы потребительских займов увеличиваются менее значительными темпами. Такая динамика роста выдачи микрозаймов связана с их востребованностью у определенных групп граждан. Модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высоко рискованным сегментам заемщиков и, при этом, эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь».
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