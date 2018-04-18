НБКИ: в I квартале рост портфеля займов МФО составил 10%

Суммарный объем предоставленных МФИ (МФО, КПК и т.д.) займов населению по состоянию на 1 апреля составил 181,2 млрд рублей, увеличившись за I квартал 2018 года на 10% (на 1 января — 164,7 млрд). Таковы данные исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Основным фактором роста портфеля МФИ в IV квартале 2017 года стало увеличение на 12,2% (или на 9,5 млрд) до 87,4 млрд рублей объемов действующих микрокредитов. При этом портфель займов на покупку потребительских товаров (аналогичны банковским потребительским кредитам), также вырос — на 8,1% (или на 7 млрд) до 93,8 млрд

При этом наибольший объем портфеля займов МФИ зарегистрирован в Башкортостане (9,4 млрд), Москве (8,6 млрд) и Московской области (6,5 млрд).

«В начале 2018 года темпы роста портфеля микрофинансовых займов находятся на достаточно высоком уровне, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин . — При этом, по-прежнему, быстрее всего растет портфель самых краткосрочных и «дорогих» для заемщика займов — «займов до зарплаты», в то время как объемы потребительских займов увеличиваются менее значительными темпами. Такая динамика роста выдачи микрозаймов связана с их востребованностью у определенных групп граждан. Модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высоко рискованным сегментам заемщиков и, при этом, эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь».

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