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Новый водопровод построят в пяти ставропольских сёлах в 2018 году
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Новый водопровод построят в пяти ставропольских сёлах в 2018 году 

АиФ Ставрополье 34 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Жителей пяти населённых пунктов края обеспечат водопроводом в 2018 году, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МинЖКХ СК.
Новый водопровод построят за 54 миллиона рублей, им обеспечат 14 тысяч жителей ставропольских сёл. Проектно-сметная документация уже готова, строительство планируют завершить к концу 2018 года.
Лишь половина из 4 600 жителей села Каясула Нефтекумского городского округа пользуются водопроводом. Чтобы воды хватило всем, нужна артезианская скважина производительностью 840 кубометров в сутки. Проект обойдётся региональному бюджету в 10 миллионов рублей.
Две водозаборные скважины построят в селе Отказном Советского горокруга. Они обеспечат чистой водой 3 475 жителей и будут стоить казне 32 миллиона рублей.
В селе Московском Изобильненского горокруга необходимо построить площадку накопительного резервуара и организовать очистку воды. Эта инициатива оценивается в 7,5 миллионов рублей.
Многодетные семьи, получившие земельные участки в хуторе Дёмино под Ставрополем, живут без водопровода. Чтобы обеспечить 46 домовладений чистой водой, край потратит 4,5 миллиона рублей.
Больше всего дорогостоящих работ МинЖКХ придётся провести в станице Беломечетской Кочубеевского района. Здесь нужно построить целый комплекс для водоснабжения: водоводы, насосную станцию и очистные сооружения. Имеющиеся в станице резервуары-накопители необходимо отремонтировать. За 120 миллионов рублей свежую воду получат около двух тысяч жителей Беломечетской.
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