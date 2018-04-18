Бордели в нацистских концлагерях: зачем они были созданы

Во время Второй мировой войны проституция в Третьем рейхе была взята под строгий контроль: эсэсовский режим не только не запрещал публичные дома, наоборот, всячески поощрял их посещение солдатами. Разветвленная сеть борделей покрывала половину Европы и находилась под строгим контролем нацистского государства. Существовало четкое разграничение по статусу: рядовому солдату вход в публичный дом для офицеров был строго заказан. За нарушение этого правила можно было схлопотать десять суток ареста. Отдельные публичные дома создавались также для насильно вывезенных рабочих, гражданских и заключенных концлагерей.

Принудительная проституция и поощрение узников

«Строения особого назначения» начали появляться на оккупированных территориях в 1942 году. В Дахау, Заксенхаузене и даже Освенциме создавались лагерные бордели, в которых узниц женского пола принуждали к занятию проституцией. Параллельно с открытием подобных заведений велась жесткая политика по пресечению уличной проституции. Девушек легкого поведения, которые рискнули продавать свое тело без указа рейха, отлавливали на улицах, отправляли в лагеря и подвергали принудительной стерилизации.

Идея поощрять «прилежно трудящихся узников возможностью насладиться обществом женщины» принадлежала Генриху Гиммлеру . Однако обманчиво считать действия рейхсфюрера СС заботой о заключенных. Наоборот, дома терпимости создавались с единственной целью: как эффективнее сподвигнуть узников к еще более усердному труду. Услуга пользовалась популярностью: поход в бордель узники выбирали не реже, чем добавку к рациону, облегчение условий содержания или денежную премию.

Принудительная проституция в нацистских концлагерях дала свои плоды: стремясь заработать вожделенное телесное вознаграждение, заключенные действительно показывали высокую производительность труда на оружейных заводах и в каменоломнях.

«Премия» для надсмотрщиков

Расистская иерархия существовала и при посещении лагерных борделей. Поначалу половые утехи разрешались только узникам, которые были чистокровными немцами. Со временем рейх смягчился и разрешил общение с женщинами представителям некоторых других наций. Исключение составляли евреи: им дорога в лагерные бордели была всегда закрыта.

За определенную плату — две рейхсмарки — внеочередной «премии» могли удостоиться надсмотрщики, старосты и прочая «знать» из числа заключенных лагеря. Стоимость входного билета была довольно высокой. В те времена, например, за три рейхсмарки в столовой можно было купить 20 сигарет.

Утехи в одной позе

График работы и процедура посещения лагерных домов терпимости четко регламентировались. По приходу узника записывали в специальный журнал и называли номер комнаты, в которой уже ждала проститутка. На любовные утехи выделялось около 15 минут, иногда немного больше. Что примечательно, комнаты и девушки никогда не повторялись. Посетителей обязывали разуваться на входе и говорить только о самом необходимом. Разнообразие в во время интимных отношений не приветствовалось — заключенным дозволялась исключительно миссионерская поза.

Аскетичная обстановка не способствовала возникновению влечения, поэтому нередко дело вовсе не доходило до полового акта. Одни мужчины были не в состоянии его совершить из-за проблем с физическим здоровьем, другие предпочитали ему задушевный разговор и ощущение моральной близости с женщиной. В Бухенвальде, например, «строение особого назначения» было открыто только в вечернее время — с 19 до 22 часов. В дни воздушной тревоги, при отключении воды или света, трансляции по радио речи фюрера, бордель закрывался. Приватного пространства заключенным не оставляли — по коридору всегда ходил эсэсовец, а в дверях были глазки.

Забота о здоровье и отсутствие контрацепции

Нацисты боялись венерических заболеваний, поэтому всерьез заботились об их профилактике. У проституток регулярно проверяли кровь и брали мазки на предмет заболевания сифилисом и гонореей. В больничных бараках выдавались специальные дезинфицирующие мази, которыми женщины обязаны были пользоваться до и после каждого полового акта. Несколько раз в неделю менялось постельное белье, которое подвергалось кипячению.

Наряду с повальной обеспокоенностью здоровьем мужчин, эсэсовцы совершенно не переживали о защите женщин. Вопрос контрацепции оставался открытым — предполагалось, что проститутки сами выберут подходящий способ. Надо отметить, что нежелательная беременность действительно наступала крайне редко. Большинство женщин принудительно стерилизовали еще до заключения, многие стали бесплодными из-за тягот лагерной жизни. Если система все же давала сбой, провинившуюся тут же отправляли на аборт, а на ее место назначали временную замену.