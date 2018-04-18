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Путин назначил новосибирца главой кемеровского арбитража
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Путин назначил новосибирца главой кемеровского арбитража 

ngs.ru 28 минут назад
Фото: ngs.ru
Бывший заместитель председателя арбитражного суда Новосибирской области Константин Кощеев возглавил арбитражный суд Кемеровской области.
Указ о назначении президент России Владимир Путин подписал 3 апреля.
«Да, так и есть. Приказ президента № 138 был от третьего числа», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе арбитражного суда Новосибирской области.
По информации официального сайта арбитражного суда Кемеровской области, Константин Кощеев приступил к работе 17 апреля. Новосибирец будет возглавлять арбитражный суд Кемеровской области на протяжении шести лет.
Справка: Константину Кощееву 47 лет. Он окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». В мае прошлого года ему присвоили четвёртый квалификационный класс.
Новосибирцы нередко занимают руководящие должности: в ноябре прошлого года уроженец Новосибирска Сергей Суровикин стал командующим Воздушно-космическими силами России.
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