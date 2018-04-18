Жители Подмосковья оказались самыми везучими покупателями лотерейных билетов в России

Он отметил, что свыше 10,4 миллиона победителей лотерей в прошлом году приобрели выигрышные билеты в отделениях «Почты России». По лотерейным билетам, купленным в отделениях «Почты России» в 2017 году, выплачено более 13 миллионов выигрышей на общую сумму более 1,5 миллиардов рублей.

«Больше всего обладателей счастливых билетов, купленных в отделениях «Почты России», оказалось в Московской области — почти 554 тысячи человек. Более 500 тысяч победителей проживает в Санкт-Петербурге Ленинградской области , свыше 400 тысяч — в городе Москва », — сказал собеседник агентства.

Наиболее удачливыми оказались владельцы девяти билетов, приобретенных в отделениях «Почты России», каждый из них выиграл свыше 3 миллионов рублей. Выигрыши в 506 миллионов и 13,8 миллиона рублей получили жители Воронежской области , 9,3 миллиона рублей достались победителю из Республики Карелия . Обладателями крупных выигрышей от 1 миллиона рублей в прошлом году стали 75 клиентов «Почты России».

Собеседник агентства напомнил, что с июля 2014 года все лотереи, проводимые на территории Российской Федерации , являются государственными. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов направляются на развитие российского спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов по реализации лотерейных билетов.

Сегодня приобрести билеты всероссийских государственных тиражных и бестиражных лотерей в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране.