В Ярославле прошел деловой форум чешских компаний

В рамках визита чешской делегации в регион состоялся чешско-российский предпринимательский форум с участием предприятий региона. В Ярославской торгово-промышленной палате стороны обсудили вопросы развития межрегионального сотрудничества и деловых отношений.

— Большим преимуществом Ярославской области является ее экспортная ориентированность. За последний год товарооборот между Чехией и регионом вырос на 18 процентов, а положительная динамика наблюдается и в текущем году, — отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина . — Мы видим перспективным сотрудничество в машиностроении, производстве автокомпонентов, химической, текстильной и легкой промышленности. Правительство Ярославской области готово оказывать всестороннюю поддержку инвесторам, локализующим производство в нашем регионе.

На сегодняшний день положительный опыт сотрудничества с чешскими партнерами имеют АО «Ярославский технический углерод», ПАО «Автодизель» , АО «Кордиант» и ПАО «ОДК-Сатурн».

В рамках деловой программы форума состоялись В2В-встречи чешских компаний с представителями бизнес-сообщества Ярославской области. В форуме приняли участие ООО «Завод „Маркон“, ООО „ITLINE“, ООО „Компания „Дизель“, ЗАО „Инта-Центр“, ООО „КБ „Полимермаш“ и ООО „Сеть туристических агентств „Яроблтур“.

Представитель ООО „ITLINE“ Сабина Фарзалиева отметила:

— Наша компания сейчас планирует выходить на зарубежные рынки, и сотрудничество с Чехией, конечно, было бы интересно. В результате переговоров договорились с представителями Чешской торгово-промышленной палаты по странам СНГ о том, что они проанализируют заинтересованность своих компаний в развитии партнерских отношений.