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ФСС расскажет, что делать при травме на производстве
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ФСС расскажет, что делать при травме на производстве 

Время бухгалтера 38 минут назад
Фонд соцстраха разработал инфонавигатор для работников, получивших производственную травму. Новую систему пока внедрили только в Архангельской области в качестве пилотного проекта.
Создавая навигатор, работники ведомства проанализировали все имеющиеся в базе данных случаи, и система работает на принципах персонального подхода. Разработанная специалистами фонда система дает всю необходимую информацию о том, какие документы нужно собрать, куда и когда обратиться, чтобы получить требующиеся средства реабилитации. В дальнейшем пользователь сам выберет, как фонду информировать его о получении необходимых медизделий.
С 2016 года в регионе работает аналогичная система для детей-инвалидов, высоко оцененная их родителями.
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