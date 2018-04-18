ФСС расскажет, что делать при травме на производстве

Фонд соцстраха разработал инфонавигатор для работников, получивших производственную травму. Новую систему пока внедрили только в Архангельской области в качестве пилотного проекта.

Создавая навигатор, работники ведомства проанализировали все имеющиеся в базе данных случаи, и система работает на принципах персонального подхода. Разработанная специалистами фонда система дает всю необходимую информацию о том, какие документы нужно собрать, куда и когда обратиться, чтобы получить требующиеся средства реабилитации. В дальнейшем пользователь сам выберет, как фонду информировать его о получении необходимых медизделий.

С 2016 года в регионе работает аналогичная система для детей-инвалидов, высоко оцененная их родителями.