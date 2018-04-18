Главы МИД стран ШОС встретится в Пекине 24 апреля

«Заседание министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества состоится 24 апреля в Пекине», — сказала Хуа Чуньин.

В этом году страной-председателем в ШОС является Китай.

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Отметим, Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году для укрепления финансового сотрудничества между странами-участницами. Основной состав ШОС — это страны СНГ: Россия

Афганистан, Беларусь, Иран и Постоянными участниками являются Индия , Китай и Пакистан Монголия — имеют статус наблюдателей.

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