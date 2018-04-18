Главы МИД стран ШОС встретится в Пекине 24 апреля 

Заседание глав МИД стран ШОС пройдет в Пекине 24 апреля. Об этом заявила на брифинге в среду, 18 апреля, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает РИА «Новости».
«Заседание министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества состоится 24 апреля в Пекине», — сказала Хуа Чуньин.
В этом году страной-председателем в ШОС является Китай.
Отметим, Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году для укрепления финансового сотрудничества между странами-участницами. Основной состав ШОС — это страны СНГ: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
Постоянными участниками являются Индия, Китай и Пакистан. Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия — имеют статус наблюдателей.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ