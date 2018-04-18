Суд отказался возвращать владельцам кафе «Каспий» право аренды берега Шарташа

Мингосимущества Свердловской области выиграло еще один суд у владельцев кафе «Каспий». В январе 2018 года ведомство расторгло с ними договор аренды земли под кафе на берегу Шарташа. Владельцы попытались оспорить разрыв контракта, но его признал законным арбитраж в Екатеринбурге , а теперь еще и 17-й апелляционный суд в Перми

У владельца кафе — ИП Оруджова — пока есть некоторый шанс на пересмотр решения. Постановление апелляционной инстанции в течение двух месяцев может быть оспорено в Арбитражном суде Уральского округа.

Договор аренды был расторгнут в январе этого года. Е1.RU подробно выяснял, каковы сейчас претензии у ведомств к «Каспию»: одна из них — загрязнение Шарташа строительными отходами. Кафе как незаконное капитальное здание уже сносили в 2016 году, вместо него построили нестационарный объект, как и было положено изначально, но теперь и он вне закона.

— У нас идут суды. Мы поставили объект здесь, как мы будем съезжать? — комментировал ранее адвокат арендатора участка. — У нас здесь стройка была миллионов на десять, МУГИСО дало разрешение, а сейчас говорят — съезжайте. Это полный беспредел.