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Китайские археологи отправились в первую глубоководную экспедицию
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Китайские археологи отправились в первую глубоководную экспедицию 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Судно «Таньсо-1», 18 апреля /Синьхуа/ — В среду китайские археологи на борту научно-исследовательского судна «Таньсо-1» отправились из города Санья /пров. Хайнань, Южный Китай/ в первую в стране глубоководную археологическую экспедицию.
По информации Государственного управления по охране культурного наследия КНР, шестеро археологов осуществят шесть погружений на борту пилотируемого батискафа «Шэньхай юнши» /"Глубоководный храбрец"/ в водах вблизи островов Сиша.
Погружения будут осуществляться на глубину от 50 до 200 метров и длиться от шести до восьми часов. При необходимости батискаф будет погружаться на глубину 1000 м. Сообщается, что пилотируемый батискаф «Шэньхай юнши» спроектирован таким образом, что способен опускаться на глубину 4,500 м.
В октябре 2017 г. батискаф прошел первое глубоководное тестирование у берегов города Санья южнокитайской провинции Хайнань. -0-
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