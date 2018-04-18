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Павианы объединились ради побега из исследовательского центра
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Павианы объединились ради побега из исследовательского центра 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Четверо обезьян объединились в команду ради побега из института биомедицинских исследований в Техасе. Персоналу, облаченному в защитное снаряжение, понадобилось полчаса, чтобы поймать животных.
Информация об этом событии размещена на сайте Техасского института биомедицинских исследований, являющегося подразделением Юго-западного национального центра по изучению приматов. Как сообщается, павианы сумели сбежать на волю из специального вольера, использовав бочку с кормом.
— Колония в Техасе была основана в 1972 году, сначала в ней обитали всего 200 животных, — рассказал сотрудник института доктор Джон Бернал. — Сейчас здесь живет восьмое поколение обезьян. Это одна из крупнейшей колоний, она насчитывает около 1100 особей. Животные играют важную роль в биомедицинских исследованиях. Они помогают в изучении различных инфекций и хронических заболеваний, которые влияют на жизнь миллионов людей.
Животные размещались в большом огороженном вольере. Несколько месяцев назад там были установлены 200-литровые бочки для хранения пищи. Обезьянам приходилось катать необычные кормушки, чтобы добыть себе еду. Ученые посчитали, что таким образом в искусственных условиях можно добиться имитации пищевого поведения павианов на воле.
Однако обезьяны обнаружили, что бочки с продуктами можно использовать несколько иначе. Им удалось перевернуть одну из них, поставить ее в вертикальное положение около ограды и перепрыгнуть через ограждение. Один павиан предпочел остаться в вольере, а трое оказались на воле. Персоналу института понадобилось полчаса, чтобы вернуть беглецов на место.
Ранее приматологи выяснили, что один из видов павианов — павианы-анубисы — оказались любителями демократии. Несмотря на строгую социальную иерархию, обезьяны принимают решение о направлении миграции стаи коллективно.
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