В Краснодарском крае завели уголовное дело из-за смерти пациента скорой помощи

По версии следствия, вечером 16 января 2017 года в «скорую» обратился мужчина, 38-летнему соседу которого требовалась помощь. Он более 10 лет страдал от приступов эпилепсии. Бригада фельдшеров прибыла по адресу, больному сделали инъекцию, и медики уехали. Несмотря на оказанную помощь, пациент скончался.

Как отметили следователи, смерть наступила в результате полученной черепно-мозговой травмы от падения с высоты собственного роста на фоне эпилепсии.

«Первая медицинская бригада в лице фельдшера должна была своевременно госпитализировать мужчину в лечебное учреждение для уточнения диагноза и принятия решения», — говорится в сообщении.

Это сделано не было, что привело к поздней госпитализации и невозможности предотвращения летального исхода пациента.