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В Краснодарском крае завели уголовное дело из-за смерти пациента скорой помощи
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В Краснодарском крае завели уголовное дело из-за смерти пациента скорой помощи 

RT на русском 1 час назад
В Темрюке завели уголовное дело из-за смерти пациента скорой помощи, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю.
По версии следствия, вечером 16 января 2017 года в «скорую» обратился мужчина, 38-летнему соседу которого требовалась помощь. Он более 10 лет страдал от приступов эпилепсии. Бригада фельдшеров прибыла по адресу, больному сделали инъекцию, и медики уехали. Несмотря на оказанную помощь, пациент скончался.
Как отметили следователи, смерть наступила в результате полученной черепно-мозговой травмы от падения с высоты собственного роста на фоне эпилепсии.
«Первая медицинская бригада в лице фельдшера должна была своевременно госпитализировать мужчину в лечебное учреждение для уточнения диагноза и принятия решения», — говорится в сообщении.
Это сделано не было, что привело к поздней госпитализации и невозможности предотвращения летального исхода пациента.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму в суд направлено дело врача, обвиняемого в смерти пациента.
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