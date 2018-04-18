В Минтрансе подтвердили продление разрешений самолетам США пролетать над Россией

Минтранс России подтверждает продление разрешений американским авиакомпаниям на пролеты над территорией России. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Минтранс подтвердил эти полеты, при условии эксплуатации в рамках действующей общей схемы эксплуатации таких полетов", — заявили в пресс-службе.

Подробности соглашения в Минтрансе раскрывать отказались.

Также представитель отметил, что Минтранс продлил до 20 апреля разрешения на американские грузовые рейсы из Азии в Европу. По его словам, российская сторона предлагает пользоваться альтернативными маршрутами после этой даты.