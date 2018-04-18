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В Минтрансе подтвердили продление разрешений самолетам США пролетать над Россией
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В Минтрансе подтвердили продление разрешений самолетам США пролетать над Россией 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Минтранс России подтверждает продление разрешений американским авиакомпаниям на пролеты над территорией России. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Минтранс подтвердил эти полеты, при условии эксплуатации в рамках действующей общей схемы эксплуатации таких полетов", — заявили в пресс-службе.
Подробности соглашения в Минтрансе раскрывать отказались.
Ранее представитель Государственного департамента США сообщил, что Министерство транспорта России продлило разрешение на пролеты авиалайнеров Соединенных Штатов над территорией страны.
Также представитель отметил, что Минтранс продлил до 20 апреля разрешения на американские грузовые рейсы из Азии в Европу. По его словам, российская сторона предлагает пользоваться альтернативными маршрутами после этой даты.
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