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Ксения Собчак: «Аризона, я буду скучать»
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Ксения Собчак: «Аризона, я буду скучать» 

WomanHit.ru 46 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Ксения Собчак отправилась в длительный отпуск. Сначала в микроблоге звезды публиковались снимки из Таиланда, а теперь журналистка порадовала поклонников новыми фотографиями совсем из другого места.
«Эти три дня в Аризоне— абсолютное счастье для глаз. А глазам как и телу, тоже нужна здоровая и полезная пища. Тишина, невероятная архитектура и эстетство в каждой детали. Сюда можно смело ехать на медовый месяц, или отметить праздник своей компанией, как это сделали мы. Аризона, я буду скучать:)))!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала Ксения.
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