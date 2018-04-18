Ксения Собчак: «Аризона, я буду скучать»

Ксения Собчак отправилась в длительный отпуск. Сначала в микроблоге звезды публиковались снимки из Таиланда , а теперь журналистка порадовала поклонников новыми фотографиями совсем из другого места.

«Эти три дня в Аризоне— абсолютное счастье для глаз. А глазам как и телу, тоже нужна здоровая и полезная пища. Тишина, невероятная архитектура и эстетство в каждой детали. Сюда можно смело ехать на медовый месяц, или отметить праздник своей компанией, как это сделали мы. Аризона, я буду скучать:)))!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала Ксения.