Москвич рассказал о планах на остров в Хабаровском крае

Москвич Нарек Оганисян получил по программе «Дальневосточный гектар» целый остров в Хабаровском крае (местные жители все же утверждают, что это полуостров, поскольку он соединен с материком тонким перешейком — прим.ред.). О том, как распорядится землей, он рассказал RT. ИА «Хабаровский край сегодня» публикует интервью с сокращениями.

Об идее превратить территорию в туристический центр для любителей активного отдыха

— Как вы узнали о программе «Дальневосточный гектар»?

— Я зашёл на сайт Росреестра и обратил внимание на раздел про Дальний Восток. Я работаю в банковской сфере и частенько захожу проверить что-то по работе. На сайте была ссылка — такое яркое объявление, большой, красиво оформленный раздел «На Дальний Восток». Так я узнал о том, что есть такая программа — «Дальневосточный гектар» и что по ней можно взять земельный участок на Дальнем Востоке. Меня это очень заинтересовало. Начал искать более подробную информацию. На этом же сайте, ДальнийВосток.рф, я нашёл типовые бизнес-планы и информацию статистического плана. Начал это всё изучать. Мне было интересно, чем же можно там заняться, если взять гектар. Одна из идей, один из бизнес-планов — это развитие туризма. Открывается туристическое агентство. На сайте говорилось, что на Дальнем Востоке туризм очень слабо развит, что в этой нише практически нет конкуренции. И регион именно в этом плане не освоен. Особенно въездной туризм.

— По вашему рассказу получилась такая стройная, логичная история: зашли, увидели, стали интересоваться. Был ли какой-то тайм-аут на осознание? От случайно увиденного объявления до «всё, хочу»? Или же решение пришло мгновенно?

— Вы знаете, здесь интересная ситуация сложилась. Просто я вспомнил, что у нас государство очень редко что-то бесплатно раздаёт. Например, была программа приватизации в своё время. Но я тогда был несовершеннолетним. А родители мои, к сожалению, недальновидные были, ничего не приватизировали: ваучеры свои кому-то отдали, вложили во что-то непонятное.

Я понимаю, что земля, земельный участок — это абсолютный актив, его нельзя произвести, добыть, его больше не становится. Это такой ресурс, который есть, и его никогда не станет на Земле больше. Кусочек планеты нашей — бесплатно! Я считаю, что такую возможность нельзя упускать. Если рассматривать не на перспективу одного-двух или даже пяти лет, а быть дальновидным, думать не только о себе, но и о детях.

— Почему именно остров? Как вы делали выбор того самого гектара?

— Так как я уже решил заниматься именно туризмом, мне было интересно что-то поближе к побережью. Когда я смотрел побережье Хабаровского края, мне попался на глаза этот остров. Я подумал: а почему бы и нет? Если он свободен и необитаемый… Я поинтересовался — он даже на кадастровом учёте не состоит, абсолютно никому не нужен, просто заброшенный кусочек земли. Я посмотрел спутниковую версию, увидел, что остров покрыт лесом, а по периметру пляж. Со спутника очень красиво выглядит.

— Но остров больше, чем гектар. Вам придётся доплачивать за него или вы нашли какой-то другой вариант оформления?

— Да, остров по площади больше, чем гектар, он размером приблизительно три гектара. И я оформил коллективную заявку. По закону возможно объединение нескольких граждан с тем, чтобы получить в пользование участок до 10 га. Я попросил своих членов семьи, они зарегистрировали свои аккаунты на сайте госуслуг, и дальше я уже действовал с ними сообща. Мама и жена решили мне помочь.

— Вы сказали, что решили заняться турбизнесом. Но ведь это большие вложения, логистика. Есть спонсоры, партнёры или у вас свои сбережения?

— У меня будет три направления туристического бизнеса. Это будет туристический квест, экотуризм и робинзонада. Если говорить о робинзонаде, это достаточно необычный вид туризма. Человеку предлагается возможность попасть на необитаемый остров и испытать себя в роли Робинзона Крузо: что со мной будет, как я буду себя чувствовать на необитаемом острове, научусь ли я добывать еду, огонь, воду, смогу ли я поймать рыбу, сварить уху, возвести шалаш своими руками… Вот такая идея.

На самом деле это необычное, интересное приключение. Аналогов в мире не так много. Ну, по крайней мере я искал, много не нашёл, где бы такое предлагалось. И я решил: а почему бы у нас, на Дальнем Востоке, не сделать такое на этом острове? Такой вот интересный бизнес.

К тому же на этом направлении нет урбанизации вокруг. Это действительно необитаемый остров, куда можно добраться. Там, конечно, будет сотовая связь, будет МЧС для безопасности. Но уже можно начинать. И особо больших вложений для этого направления там не нужно.

Добираться достаточно легко, есть несколько вариантов. Первый — по воде. Самолётом до Николаевска-на-Амуре — он находится в 100 км от острова. Это портовый город, там много моторных лодок. Можно будет договориться о регулярном сообщении с островом по воде. Второй маршрут — по суше и немного по воде. Из Хабаровска на автобусе или на машине до посёлка городского типа Лазарев . Он всего в 15 км находится — это 45 минут на машине до того места, где остров ближе всего расположен к побережью материка, всего в 300 метрах! И несмотря на то что это Японское море, Татарский пролив, остров Чакмут совсем недалеко от берега. Это расстояние можно преодолеть даже на надувной лодке. К тому же, по информации, которую я собирал, там есть небольшая неглубокая перемычка, где вода по колено. По этой перемычке можно даже вброд пройти до острова. Можно иногда пользоваться инфраструктурой посёлка Лазарев, чтобы закупать что-то при необходимости.

— Сами пока там не были, на своём острове?

— Пока нет. В этом году планирую высадиться туда большой командой. Я встречался с членами Русского географического общества , они тоже готовы принять участие в этой экспедиции. Там посмотрим, есть ли на острове источники воды. Если они есть — это очень будет здорово! Посмотрим, как остров расположен, что там есть интересного. Это всё в планах на этот год.

— А скажите, есть ли какие-то детали, которые у вас уже проработаны. Вы уверены, что они будут реализованы именно так и никак иначе? Или же будете по местности ориентироваться?

— Есть одна разработка. Это касается направления по квест-туризму. Тут у меня есть интересные мысли. Во-первых, это будут тематические квесты — «Остров сокровищ», что-то похожее на «Форт Боярд». Сделаем парки сокровищ, как у пиратов. Команда или отдельные участники будут выполнять различные задания, какие-то головоломки решать, искать спрятанные артефакты, активно передвигаясь по острову. И в итоге они найдут какой-то главный приз, главное сокровище, сундук, условно говоря. Пока у меня в голове только одна такая образная деталь — сундук.

— Во сколько будет обходиться такая поездка для москвича?

— Я смотрел стоимость билетов до Хабаровска. В две стороны — 22 тыс. Дальше небольшая сумма на автобус. Само участие тоже будет недорогое, 5—10 тыс. рублей максимум. На первом этапе достаточно, чтобы раскрутиться.

В итоге, я предполагаю, это обойдётся в 40—50 тыс. рублей на человека в зависимости от пожеланий.

Я уже сделал сайт своего острова, пока простенький такой. И фотографии там пока не очень качественные, мне их местные жители прислали. Есть картинка маршрута со спутника. Как только мы поедем, очень много сделаем видео, и квадрокоптеры возьмём с собой, сверху будем видео снимать. И будут очень качественные, хорошие фотографии.

С момента, как было объявлено об этом, мне уже поступило более трёх тысяч заявок. Теперь мне надо как-то это всё распределить по потокам. Здесь есть и фактор сезонности, конечно. Потому что там тёплая, идеально хорошая погода держится недолго, где-то 2—3 летних месяца, а всё остальное время — не сезон. Во всяком случае, пока там нет никаких тёплых домов, удобных вариантов логистики и т.д. Так что тут будем смотреть по наполняемости, по загрузке, по количеству людей.

— Кто подал заявки?

— В основном, конечно, заявки от россиян, но есть несколько иностранцев, из Китая и из Германии . К ним как-то уже тоже попала информация.

— Вы — коренной москвич. Сами планируете туда переезжать или у вас будет местный управляющий?

— Пока бизнес не выйдет на хороший уровень доходности, совсем я переехать не смогу. Мне нужно зарабатывать на поддержание своего проекта. Но когда будет приемлемый уровень доходности, когда будет понятно, что всё идёт отлично, то да, я планирую переехать. Может быть, не на самом острове жить, но поблизости. По поводу управляющего — да, планы есть. Во-первых, и самому иногда ездить туда работать с туристами, и нанять команду из местных.

Я хочу создать рабочие места: особенно это будет актуально для жителей посёлка Лазарев, он совсем рядом. Я думаю, что найду людей, которым это будет интересно. Надеюсь, что и энтузиастов будет много — в сезон ездить на остров, поработать для самого себя, ради приключения, помимо заработка.

— Я знаю, что вас, людей, которые откликнулись на этот проект, называют теперь «гектарщики» и у вас уже есть своё объединение.

— Да. Мы объединились, порядка 80 человек уже. Мы делаем проект «На краю Земли». Это бренд туризма на Дальнем Востоке. Мы хотим совместно развиваться. Тут идея вот в чём.

Допустим, сама по себе поездка в какой-то регион Дальнего Востока может быть с рекламной точки зрения не очень интересна. Но если это поездка на край земли, то это уже интересно: «А что там?» Мы решили, что Дальний Восток может называться краем земли, создали сайт, объединили усилия.

Так что, может быть, фрагменты карты из моего квеста будут спрятаны на участках других моих единомышленников. И для того чтобы всю карту собрать, нужно будет посетить несколько участков. А там уже у каждого из нас свои собственные проекты. У кого-то, например, есть спортивный лагерь, где можно не только отдохнуть, но и научиться, допустим, айкидо. Есть у нас гора в Приморье, на которую можно подняться. Есть проект — парк, стилизованный под русские сказки, с избушкой на курьих ножках. Есть монгольская юрта, где можно поесть, как в придорожном кафе. Есть идеи на Камчатке. Даже катание на осликах! Интересные мероприятия для детей — на любой вкус. Вот такая наша, гектарщиков, инициатива.