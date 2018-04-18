Жители Самарской области стали чаще покупать подержанные авто

При этом все чаще клиенты делают выбор в пользу подержанных авто, на них приходится 54% сделок. Самыми популярными марками с пробегом стали Nissan, Audi, Lada. В сегменте новых авто лидируют Skoda, Lada, Ravon.

"Лизинг становится все более популярным инструментом финансирования среди физических лиц. К главным преимуществам можно отнести скорость рассмотрения заявки — с момента ее поступления до полного одобрения в среднем проходит 2 часа. И скорость оформления самой сделки — не более двух дней. Также в числе плюсов — минимальный пакет документов: паспорт и СНИЛС и, конечно, лояльность к неудачным кредитным историям заемщиков. Стоит отметить, что с каждым годом растет доля сделок с представителями малого и среднего бизнеса, для них схема лизинга давно понятна и удобна", — отмечает генеральный директор ГК «Грин Финанс» Наталья Абдулаева.