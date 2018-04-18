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19 представлений внесла прокуратура после проверок в торговых центрах Сарапула
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19 представлений внесла прокуратура после проверок в торговых центрах Сарапула 

ИА «Сусанин» 43 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Сарапул. Удмуртия. Проверки пожарной безопасности прошли в торговых центрах Сарапула. Об этом сообщает пресс-служба города.
Сотрудники надзорного ведомства осмотрели: ТЦ «Пролетарский», ТЦ «XXL», ТЦ «Центральный», ТЦ «Мандарин», а также в кинотеатре «Киноцентр КБЭ XXI века», досуговом центре «Кураж» и ресторане «Артист».
Типичными нарушениями стали: отсутствие второго эвакуационного выхода, на объектах не обеспечена возможность свободного открывания запоров эвакуационных выходов изнутри без ключа, не проведены испытания пожарной лестницы.
Кроме того, для отделки, облицовки стен и потолка применена горючая отделка. На лестничных клетках под лестничным маршем находятся подсобные помещения.
В результате проверок прокуратура внесла 19 представлений об устранении нарушений.
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