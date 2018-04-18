19 представлений внесла прокуратура после проверок в торговых центрах Сарапула

Сарапул. Удмуртия . Проверки пожарной безопасности прошли в торговых центрах Сарапула. Об этом сообщает пресс-служба города.

Сотрудники надзорного ведомства осмотрели: ТЦ «Пролетарский», ТЦ «XXL», ТЦ «Центральный», ТЦ «Мандарин», а также в кинотеатре «Киноцентр КБЭ XXI века», досуговом центре «Кураж» и ресторане «Артист».

Типичными нарушениями стали: отсутствие второго эвакуационного выхода, на объектах не обеспечена возможность свободного открывания запоров эвакуационных выходов изнутри без ключа, не проведены испытания пожарной лестницы.

Кроме того, для отделки, облицовки стен и потолка применена горючая отделка. На лестничных клетках под лестничным маршем находятся подсобные помещения.