Ещё
Женщина изо всех сил пытается остаться в живых, но то, что делает ее собака, чтобы помочь хозяйке — невероятно!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина изо всех сил пытается остаться в живых, но то, что делает ее собака, чтобы помочь хозяйке — невероятно! 

Карельские вести 43 минуты назад
Фото: Карельские вести
У Мэри и ее мужа Джима была собака по кличке Лаки. Лаки была еще тем персонажем.
Всякий раз, когда Мэри и Джим приглашали друзей в гости, они предупреждали их, чтобы они не оставляли свои сумки открытыми, потому что Лаки могла забрать себе все, что ей приглянется.
У Лаки была своя игрушечная коробка в подвале, где она хранила все свои сокровища. Лаки всегда прятала свои находки в этой коробке с игрушками, и это был ее особенный ритуал.
Однажды Мэри узнала, что у нее рак. Что-то подсказывало ей, что она умрет от этой болезни… Ей назначили двойную мастэктомию…
Накануне вечером она должна была идти в больницу, она прильнула к Лаки. И тут ее поразила мысль…что произойдет с Лаки? Хотя этот верный друг и любил Джима, но она всегда была собакой Мэри.
Если я умру, Лаки будет заброшена, подумала Мэри. Она не поймет, что я не хотела оставлять ее. Эта мысль заставила ее опечалиться еще сильнее.
Двойная мастэктомия была тяжелее, чем врачи ожидали и Мэри находилась в больнице в течении двух недель. Джим, к счастью, добросовестно занимался собакой, но Лаки просто поникла. Наконец-то настал день, когда Мэри выписали.
Когда она приехала домой, Мэри была настолько обессилена, что не могла даже подняться в свою спальню. Джим уложил жену на диване и оставил ее дремать. Лаки, стояла, глядя на Мэри, но не пришла к ней, когда она позвала ее. Это опечалило Мэри, но вскоре сон сморил ее и она задремала.
Когда Мэри проснулась, какое-то мгновение она не могла понять, что случилось. Она не могла двигать головой, и ее тело стало тяжелым и горячим. Но паника вскоре уступили место смеху, когда Мэри поняла проблему. Она была покрыта, буквально покрыта, всеми сокровищами Лаки! Пока она спала, опечаленная собака ходила в подвал, и переносила своей любимой хозяйки все свои любимые вещи. Она укрыла ее своей любовью.
Мэри забыла о смерти. Вместо этого она и Лаки, начали жить заново, идя все дальше и дальше вместе каждый день.
Прошло 12 лет, и Мэри забыла про рак. Лаки? Она все равно крадет сокровища и прячет их в своем ящике с игрушками, но Мэри остается ее величайшим сокровищем.
Помните… надо жить каждый день на полную катушку. Каждая минута — это благословение.
Карельские вести: последние новости
Книга-признание экс-главы ФБР уничтожит Трампа: президент США грозит судом Мимо Земли пролетел астероид размером с Тунгусский метеорит Санкции России против США: законопроект оказался «дублем»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях991
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды63
Засосало насмерть35
Нападение на школу произошло в Башкирии224
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
03:10
Владимир Фриске продолжил войну с Шепелевым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение