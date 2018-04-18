Женщина изо всех сил пытается остаться в живых, но то, что делает ее собака, чтобы помочь хозяйке — невероятно!

У Мэри и ее мужа Джима была собака по кличке Лаки. Лаки была еще тем персонажем.

Всякий раз, когда Мэри и Джим приглашали друзей в гости, они предупреждали их, чтобы они не оставляли свои сумки открытыми, потому что Лаки могла забрать себе все, что ей приглянется.

У Лаки была своя игрушечная коробка в подвале, где она хранила все свои сокровища. Лаки всегда прятала свои находки в этой коробке с игрушками, и это был ее особенный ритуал.

Однажды Мэри узнала, что у нее рак. Что-то подсказывало ей, что она умрет от этой болезни… Ей назначили двойную мастэктомию…

Накануне вечером она должна была идти в больницу, она прильнула к Лаки. И тут ее поразила мысль…что произойдет с Лаки? Хотя этот верный друг и любил Джима, но она всегда была собакой Мэри.

Если я умру, Лаки будет заброшена, подумала Мэри. Она не поймет, что я не хотела оставлять ее. Эта мысль заставила ее опечалиться еще сильнее.

Двойная мастэктомия была тяжелее, чем врачи ожидали и Мэри находилась в больнице в течении двух недель. Джим, к счастью, добросовестно занимался собакой, но Лаки просто поникла. Наконец-то настал день, когда Мэри выписали.

Когда она приехала домой, Мэри была настолько обессилена, что не могла даже подняться в свою спальню. Джим уложил жену на диване и оставил ее дремать. Лаки, стояла, глядя на Мэри, но не пришла к ней, когда она позвала ее. Это опечалило Мэри, но вскоре сон сморил ее и она задремала.

Когда Мэри проснулась, какое-то мгновение она не могла понять, что случилось. Она не могла двигать головой, и ее тело стало тяжелым и горячим. Но паника вскоре уступили место смеху, когда Мэри поняла проблему. Она была покрыта, буквально покрыта, всеми сокровищами Лаки! Пока она спала, опечаленная собака ходила в подвал, и переносила своей любимой хозяйки все свои любимые вещи. Она укрыла ее своей любовью.

Мэри забыла о смерти. Вместо этого она и Лаки, начали жить заново, идя все дальше и дальше вместе каждый день.

Прошло 12 лет, и Мэри забыла про рак. Лаки? Она все равно крадет сокровища и прячет их в своем ящике с игрушками, но Мэри остается ее величайшим сокровищем.

Помните… надо жить каждый день на полную катушку. Каждая минута — это благословение.