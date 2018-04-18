Лучшие потребители электроэнергии Челябинской области получили награды

17 апреля прошла XIV церемония награждения лучших потребителей электрической энергии по итогам 2017 года «Золотая опора». Вручение наград предприятиям Южного Урала, добросовестно выполняющим договорные отношения с энергетиками, стало региональным этапом федеральной акции «Надёжный партнёр».

«Безусловно, в платёжной дисциплине можно и нужно наводить порядок — это одна из самых актуальных задач, — подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль. — Неконструктивная позиция отдельных руководителей предприятий может сказаться и на конечном потребителе. Премия «Золотая опора», стимулирование и признание лучших потребителей — та работа, которую много лет проводит «Челябэнергосбыт» . У всех нас разные задачи, но цель одна — повышение уровня жизни населения».

«Компании и организации, которые участвуют в этом конкурсе, своим примером создают культуру энергопотребления, которая сейчас важна для решения экономических задач современного рынка электроэнергии, — приветствовала номинантов премии региональный министр тарифного регулирования и энергетики Татьяна Кучиц. — Стоимость электрической энергии на рынке растёт. Это процесс объективный. Тарифная нагрузка может быть снижена за счёт внедрения энергосберегающих технологий, за счёт внедрения энергетической политики на каждом предприятии, позволяющей оптимизировать эти расходы. Эта задача решается совместно со сбытовой компанией: экономить ресурсы, чтобы повышать эффективность производства. Но при этом достигается важная цель — повышение надёжности энергоснабжения».

Конкурс «Золотая Опора» был организован в 2004 году РАО «ЕЭС России». В 2005 году «Золотая опора» впервые прошла под эгидой Гарантирующего поставщика электрической энергии Южного Урала и при поддержке правительства Челябинской области. С 2014 года федеральный проект «Надёжный партнёр» проводится с целью придания нового статуса благонадёжным потребителям — компаниям и организациям, эффективно работающим на рынке энергоресурсов. Проект поддерживают Совет Федерации РФ Министерство экономического развития РФ и Некоммерческое партнерство «Совет рынка». Таким образом, традиционная для Челябинской области церемония «Золотая опора» стала региональным этапом большой федеральной премии. Победители челябинского конкурса станут претендентами на включение в федеральный рейтинг самых надёжных предприятий и организаций страны.

«Стать победителем «Золотой опоры» с одной стороны просто: нужно добросовестно исполнять условия договора энергоснабжения. А с другой стороны — нелегко, ведь конкурсная комиссия определяет номинантов сразу по нескольким критериям. Это отсутствие задолженности, равномерность и регулярность оплаты, применение современных систем учёта и контроля потребления электроэнергии, внедрение энергосберегающих технологий, соблюдение режимов потребления, установленных энергосистемой — и это ещё не полный их перечень, — отметил исполнительный директор ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Красиков. — Приоритетом в работе с потребителями для нас всегда были и остаются партнёрские взаимоотношения. Основная задача гарантирующего поставщика электрической энергии — надёжное энергоснабжение региона, которое является крепким фундаментом для работы наших потребителей».