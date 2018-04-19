В Кургане пройдет «день без воды». Часть города планово отключат

О плановом отключении холодного водоснабжения предупредил АО «Водный союз».

20 апреля на 12 часов с 9 до 21 часа будут отключены потребители по адресам:

— микрорайон Черёмухово — полностью, в т.ч. средняя школа №59, детский сад «Звёздочка» (для врезки водопровода протяженностью 160 метров);

— жилые здания: ул. К. Мяготина,127, 129; ул. Володарского, 99, магазины: ул. К. Мяготина № 129 к 1, 129 к 2, теплопункт № 141 (для замены запорной арматуры).

Курганцев просят сделать запас воды на время проведения работ.