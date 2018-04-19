В Кургане пройдет «день без воды». Часть города планово отключат 

О плановом отключении холодного водоснабжения предупредил АО «Водный союз».
20 апреля на 12 часов с 9 до 21 часа будут отключены потребители по адресам:
— микрорайон Черёмухово — полностью, в т.ч. средняя школа №59, детский сад «Звёздочка» (для врезки водопровода протяженностью 160 метров);
— жилые здания: ул. К. Мяготина,127, 129; ул. Володарского, 99, магазины: ул. К. Мяготина № 129 к 1, 129 к 2, теплопункт № 141 (для замены запорной арматуры).
Курганцев просят сделать запас воды на время проведения работ.
Ранее ИА «Уральский меридиан» сообщало, что стопроцентный износ труб в городе зафиксирован у 93% коллектора, у 76% водопроводной сети. Недофинансированность коммунальной инфраструктуры ежегодно составляет 300 миллионов рублей. Только за первый квартал 2018 года, по данным АО «Водный союз», в Кургане зафиксировано 136 аварийных ситуаций, что приводило в отключению холодного водоснабжения горожан. Накануне стало известно, что на капитальный ремонт сетей предприятие получит в 2018 году целевую субсидию от Администрации города в размере 150 млн рублей.