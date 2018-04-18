Администрация Кургана не дала добро на реконструкцию городских сетей

АО «Водный Союз» стало победителем конкурса на предоставление из бюджета города Кургана субсидий организациям водопроводно-канализационного хозяйства в 2018 году. Компания получит на осуществление текущей деятельности и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в рабочем состоянии 150 миллионов рублей. Деньги необходимо освоить до конца текущего года.

— Порядок предоставления субсидии был составлен таким образом, что запрещал расходование средств на реконструкцию и модернизацию сетей. Несмотря на наши неоднократные предложения Администрации Кургана скорректировать данный документ, он не изменился. Поэтому мы вынуждены были отложить мероприятия из числа первоочередных, а именно модернизацию участка напорного канализационного коллектора по ул. Омской диаметром 710 мм и участка самотечного коллектора диаметром 1200 мм (район автоцентра «Форд» ), на неопределенный период, — отметил руководитель «Водного Союза» Владимир Овсянников

На средства субсидии 2018 года запланировано проведение следующих мероприятий: — Капитальный ремонт участка водопровода по ул. К. Мяготина на участке от ул. Тобольной до ул. Володарского, — Капитальный ремонт участка водопровода от жилого дома на бул. Солнечный, № 25, к. 1 вдоль жилых домов на бул. Солнечный до ГСК-26а, — Капитальный ремонт водопровода в части замены задвижек в районе Арбинских водозаборных сооружений, в районе СНТ «Тюльпан», в районе здания пр. Конституции, № 39а, в районе жилого дома ул. Свердлова, №6, а также в районе жилого дома по ул. Куртамышская, № 11, — Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора по ул. К. Мяготина от ул. Тобольной до ул. Володарского, — Иные работы по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения.

Согласно подписанному соглашению между администрацией Кургана и руководством «Водного Союза» в июле 2017 года, деньги в полном объеме поступили в ресурсоснабжающую организацию только спустя четыре месяца. На средства субсидии была произведена замена насосного и электрического оборудования на насосных станциях и очистных сооружениях, проведен ремонт участков водопровода и канализации, имеющих наибольшую степень износа, заменены задвижки на сетях.

Поскольку существующий тариф на водоснабжение и водоотведение ограничен индексом коммунальных платежей, собственных средств у компании на производственную деятельность не хватает. Именно по этой причине в Курганской области до сих пор не принята инвестиционная программа, направленная на модернизацию и реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки. В конце ноября 2017 года Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области вернул инвестиционную программу на доработку «по причине недоступности тарифа».

Ранее ИА «Уральский меридиан» сообщало, что стопроцентный износ труб в городе зафиксирован у 93% коллектора, у 76% водопроводной сети. Недофинансированность коммунальной инфраструктуры ежегодно составляет 300 миллионов рублей. Только за первый квартал 2018 года, по данным АО «Водный союз», в Кургане зафиксировано 136 аварийных ситуаций, что приводило в отключению холодного водоснабжения горожан.