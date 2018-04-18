На Южном Урале с обочин автотрасс хотят убрать рынки и самовары

Территории вдоль федеральных трасс надо привести в порядок и убрать оттуда несанкционированные места торговли — к этому призвали депутаты областного парламента, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».

«Везде какие-то фуры, собаки, свалки, рынки, самовары! — возмутился депутат Александр Мотовилов на заседании комитета по строительной политике и ЖКХ. — Почему нельзя навести порядок, как в Тюменской области , в Москве ? Мне просто стыдно! Мы в скором времени будем принимать саммиты. Какое впечатление произведём на гостей?».

При обсуждении вопроса главный инженер «Управления федеральных автомобильных дорог „Южный Урал“ Михаил Поздняков сообщил, что прилегающие территории относятся большей частю к ведению местных муниципалитетов, а на той территории, которая подконтрольна управлению, с несанкционированными местами торговли борются при помощи штрафов.

»Надо не запрещать, а организовывать, — возразил спикер областного парламента Владимир Мякуш . — Если нужна помощь муниципалитетов, мы готовы со своей стороны посодействовать».

В итоге решили навести порядок на обочинах федеральных трасс совместными усилиями — первые итоги подведут к концу этого года.