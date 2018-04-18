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На Южном Урале с обочин автотрасс хотят убрать рынки и самовары
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На Южном Урале с обочин автотрасс хотят убрать рынки и самовары 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
Территории вдоль федеральных трасс надо привести в порядок и убрать оттуда несанкционированные места торговли — к этому призвали депутаты областного парламента, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».
«Везде какие-то фуры, собаки, свалки, рынки, самовары! — возмутился депутат Александр Мотовилов на заседании комитета по строительной политике и ЖКХ. — Почему нельзя навести порядок, как в Тюменской области, в Москве? Мне просто стыдно! Мы в скором времени будем принимать саммиты. Какое впечатление произведём на гостей?».
При обсуждении вопроса главный инженер «Управления федеральных автомобильных дорог „Южный Урал“ Михаил Поздняков сообщил, что прилегающие территории относятся большей частю к ведению местных муниципалитетов, а на той территории, которая подконтрольна управлению, с несанкционированными местами торговли борются при помощи штрафов.
»Надо не запрещать, а организовывать, — возразил спикер областного парламента Владимир Мякуш. — Если нужна помощь муниципалитетов, мы готовы со своей стороны посодействовать».
В итоге решили навести порядок на обочинах федеральных трасс совместными усилиями — первые итоги подведут к концу этого года.
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