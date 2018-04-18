Фельдшера темрюкской больницы обвиняют в смерти пациента

«Она подозревается в преступлении по ч.2 ст.109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю

По версии следствия, вечером 16 января прошлого года в больницу поступило сообщение от жителя Темрюка , его 38-летний сосед нуждался в срочной помощи. Мужчина сообщил, что его знакомый более 10 лет страдает приступами эпилепсии.

Выездная бригада фельдшеров приехала, больного осмотрели, сделали укол и уехали. Но мужчине вновь потребовалась помощь и уже другая бригада доставила его в больницу.

Несмотря на реанимационные мероприятия, мужчина скончался. Судмеэкспертиза показала — смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы от падения с высоты собственного роста во время приступа эпилепсии.

Фельдшер первой бригады должна была своевременно госпитализировать мужчину для уточнения диагноза и принятия решения.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.