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Фельдшера темрюкской больницы обвиняют в смерти пациента
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Фельдшера темрюкской больницы обвиняют в смерти пациента 

АиФ — Юг 55 минут назад
Фото: АиФ – Юг
«Она подозревается в преступлении по ч.2 ст.109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
По версии следствия, вечером 16 января прошлого года в больницу поступило сообщение от жителя Темрюка, его 38-летний сосед нуждался в срочной помощи. Мужчина сообщил, что его знакомый более 10 лет страдает приступами эпилепсии.
Выездная бригада фельдшеров приехала, больного осмотрели, сделали укол и уехали. Но мужчине вновь потребовалась помощь и уже другая бригада доставила его в больницу.
Несмотря на реанимационные мероприятия, мужчина скончался. Судмеэкспертиза показала — смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы от падения с высоты собственного роста во время приступа эпилепсии.
Фельдшер первой бригады должна была своевременно госпитализировать мужчину для уточнения диагноза и принятия решения.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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