«Теплоэнерго» выведет из эксплуатации две неэффективные котельные

ОАО «Теплоэнерго» выведет из эксплуатации две неэффективные котельные до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это котельные на ул. Люкина, 6А и на ул. Барминская, 8А. Работы выполнят в рамках инвестпрограммы. Потребителей переключат на более надежные источники.

Сообщается, что за последние 5 лет компания вывела из эксплуатации 10 неэффективных котельных. За это время было переключено 278 объектов, в т.ч. 162 жилых дома.

«В рамках инвестпрограммы мы ежегодно направляем около 300 млн рублей на вывод из эксплуатации устаревших котельных, а также на строительство и реконструкцию сетей и переключение потребителей на более надежные источники», — рассказал гендиректор «Теплоэнерго» Александр Котельников

Известно, что в 2018 году планируется подготовить проектно-сметную документацию по переключению еще 3 котельных — на улицах Безрукова, 5, Куйбышева, 41 и Мурашкинская, 13А. В последнем случае работы по переключению 66 объектов, в том числе 46 жилых домов, от котельной начнутся уже в текущем году.

Ранее сообщалось, что «Теплоэнерго» завершит работы по восстановлению благоустройства после зимних ремонтов на 557 участках.

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