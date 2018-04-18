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«Теплоэнерго» выведет из эксплуатации две неэффективные котельные
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«Теплоэнерго» выведет из эксплуатации две неэффективные котельные 

Newsroom24 52 минуты назад
Фото: Newsroom24
ОАО «Теплоэнерго» выведет из эксплуатации две неэффективные котельные до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Это котельные на ул. Люкина, 6А и на ул. Барминская, 8А. Работы выполнят в рамках инвестпрограммы. Потребителей переключат на более надежные источники.
Сообщается, что за последние 5 лет компания вывела из эксплуатации 10 неэффективных котельных. За это время было переключено 278 объектов, в т.ч. 162 жилых дома.
«В рамках инвестпрограммы мы ежегодно направляем около 300 млн рублей на вывод из эксплуатации устаревших котельных, а также на строительство и реконструкцию сетей и переключение потребителей на более надежные источники», — рассказал гендиректор «Теплоэнерго» Александр Котельников.
Известно, что в 2018 году планируется подготовить проектно-сметную документацию по переключению еще 3 котельных — на улицах Безрукова, 5, Куйбышева, 41 и Мурашкинская, 13А. В последнем случае работы по переключению 66 объектов, в том числе 46 жилых домов, от котельной начнутся уже в текущем году.
Ранее сообщалось, что «Теплоэнерго» завершит работы по восстановлению благоустройства после зимних ремонтов на 557 участках.
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