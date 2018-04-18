Комиссия по развитию города проверила строящиеся в Нижнем объекты к ЧМ

Комиссия по развитию, строительству и архитектуре города городской думы проверила строящиеся в Нижнем Новгороде объекты к Чемпионату мира по футболу.

Депутаты проверили ход работ по благоустройству Нижневолжской набережной, осмотрели парк в границах ул. Совнаркомовской, набережной рек Волги и Оки, новый стадион, станцию метро «Стрелка», строительство дороги по Волжской набережной, оценили благоустройство территории вокруг Мещерского озера и строительство тренировочной площадки на территории «Детско-юношеской спортивной школы „Мещера“ на ул. Карла Маркса.

По информации департамента строительства, тренировочная площадка готова на 100%, направлен комплект документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Станция „Стрелка“ в настоящее время готова на 98%, сети дождевой канализации, ливневой насосной станции и ливневых очистных сооружений в рамках строительства стадиона к Чемпионату мира по футболу введены в эксплуатацию.

»Идет большая работа по всем объектам. В основном остались работы по благоустройству: почистить, отмыть и т.д. Мне очень понравилась тренировочная площадка, которая потом будет передана ДЮСШ, — говорит председатель комиссии Андрей Дранишников . — Сейчас уже есть определенные планы по дальнейшему использованию здания. Что касается благоустройства Мещерского микрорайона, я считаю, что это будет один из самых красивых микрорайонов Нижнего Новгорода. Получается красивая набережная, будут беговые дорожки, велодорожки, пешеходная зона. Срок окончания работ перед всеми подрядчиками поставлен — 15 мая. Мы разговаривали практически с каждым подрядчиком, у всех есть уверенность, что они успеют».

По словам депутата Вячеслава Растеряева, работа ведется хорошими темпами, метро и стадион опасений не вызывают, работы по благоустройству будут сделаны в срок.

«Если бы такими темпами каждый год работали, город было бы не узнать уже через пять лет. Работа организована очень серьезно, и появляется уверенность в том, что те, кто отвечают за эти объекты, занимаются своей работой профессионально и хорошо владеют ситуацией», — отметил он.

Также комиссия рассмотрела вопрос об участии города в федеральной программе по созданию новых мест в школах, в частности, рассматривалась ситуация в Автозаводском районе. По словам директора департамента строительства Юрия Щеголева, на территории района в рамках программы предусмотрено строительство пяти объектов на 3 350 мест, в том числе трех новых школ на 2 600 мест и двух пристроев на 750 мест. Первоочередным объектом является строительство школы в микрорайоне «Мончегорский». Предполагаемый срок строительства школы — 2021 год. Размещение школы предусматривается на земельном участке по ул. Космической, у дома №24.

На совместных с администрацией Автозаводского района совещаниях, в целях размещения полноценного здания школы принято решение объединить два смежных участка, зарезервированных под строительство детского сада и строительство школы. Общая площадь двух участков составляет 2,9 га, что позволит разместить школу на 1100 мест. На сегодняшний день принято положительное решение инвестиционного совета при губернаторе Нижегородской области о признании целесообразной реализации данного проекта, отметил Юрий Щеголев

«Администрация Автозаводского района понимает, что вокруг школы № 136 нет возможности поставить пристрой, и они находят другое место в шаговой доступности. Там можно разместить начальную школу, и это нормальная практика. Я рад, что глава администрации Автозаводского района находит адекватное решение проблем», — сказал Андрей Дранишников.