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Россельхознадзор обнаружил в Подмосковье цветочный трипс в хризантемах из Нидерландов
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Россельхознадзор обнаружил в Подмосковье цветочный трипс в хризантемах из Нидерландов 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на «ЛЦ „Западные Ворота“, при досмотре горшечных растений хризантемы, происхождением Нидерланды, был выявлен карантинный для РФ объект — Западный (калифорнийский) цветочный трипс. Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений», — говорится в сообщении.
Зараженные горшечные растения уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, сообщили в пресс-службе.
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