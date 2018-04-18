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Мастер-класс для Путина от студентов САФУ: как сделать нетривиальное фото с Ломоносовым
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Мастер-класс для Путина от студентов САФУ: как сделать нетривиальное фото с Ломоносовым 

29.ru 54 минуты назад
Фото: 29.ru
Во время Арктического форума в 2019-м Северный (Арктический) федеральный университет станет главной площадкой для деловой программы. Насколько она будет насыщенной и приедет ли в Архангельск президент РФ, говорить рано, но то, что памятник Ломоносову в фойе САФУ снова станет центром притяжения для фото среди гостей — можно утверждать абсолютно точно. Мастер-класс от студентов вуза — в нашей инстаподборке.
Публикация от 🔝Mishka Veshnyakov🔝Arkhangelsk (@mr.vishnya) 21 Мар 2018 в 3:40 PDT  Публикация от 🌸 MICHILIYA GUREVA 🌸 (@migurie) 27 Мар 2018 в 10:53 PDT  Публикация от @ayundanirajnani 26 Мар 2018 в 7:39 PDT  Зимой на севере даже Ломоносову нужна тёплая одежда 😄 Публикация от Мушинец Влад (@vm_svarog) 24 Дек 2017 в 3:27 PST  Публикация от Antipin Vlad (@dopamine2021) 16 Апр 2018 в 10:29 PDT  Публикация от • Малиновые танцы • (@n.malina) 25 Янв 2018 в 12:12 PST
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