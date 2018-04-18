В ближайшие дни ветерана навестят и юные участники поисковой экспедиции Фонда «Вахта Памяти в Северном Крыму».
Ветерана Уральского добровольческого танкового корпуса навестила челябинская делегация «Вахта Памяти в Северном Крыму».
С 91-м днем рождения Наталью Лысенко, воевавшую в одной бригаде с дважды Героем Советского Союза, уроженцем села Коелга, майором Семеном Хохряковым навестили земляки легендарного комбата. В ходе шефской поездки в город-Герой Севастополь Герой России Сергей Зяблов, председатель Совета шефов воинских частей Игорь Михайлов и директор Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности Денис Богатырев вручили медсестре, спасшей многие жизни, приз имени Героя, подарки от коелгинцев и альбом о Челябинске-Танкограде.
Душевно встретив челябинцев, Наталья Илларионовна передала сердечный привет южноуральцам, поблагодарила за сбережение памяти о подвиге танкоградцев и воинов корпуса. В ближайшие дни ветерана навестят и юные участники поисковой экспедиции Фонда «Вахта Памяти в Северном Крыму». По информации ее руководителя Алексея Зязева ребята готовят небольшой концерт и хотят записать воспоминания бойца, прошедшего с честью трудный путь к Победе.