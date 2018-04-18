Ветерана Уральского добровольческого танкового корпуса навестила челябинская делегация «Вахта Памяти в Северном Крыму»

В ближайшие дни ветерана навестят и юные участники поисковой экспедиции Фонда «Вахта Памяти в Северном Крыму».

Ветерана Уральского добровольческого танкового корпуса навестила челябинская делегация «Вахта Памяти в Северном Крыму».

Душевно встретив челябинцев, Наталья Илларионовна передала сердечный привет южноуральцам, поблагодарила за сбережение памяти о подвиге танкоградцев и воинов корпуса. В ближайшие дни ветерана навестят и юные участники поисковой экспедиции Фонда «Вахта Памяти в Северном Крыму». По информации ее руководителя Алексея Зязева ребята готовят небольшой концерт и хотят записать воспоминания бойца, прошедшего с честью трудный путь к Победе.