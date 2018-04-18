В магнитогорской больнице после смерти пациентки работают следователи 

По неизвестной причине в больнице Магнитогорска умерла пожилая женщина. Ее тело направлено на судебно-медицинское исследование. После того, как эксперты назовут причину, из-за которой умерла женщина, следователи примут процессуальное решение и дадут оценку действиям медицинского персонала. Сейчас проводится проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
«ФедералПресс» ранее писал: жительница Челябинска отсудила у больницы 200 тысяч рублей. Женщина была госпитализирована с болями в нижней части живота. Ей была проведена уретроскопия, в ходе которой врачами произведена перфорация мочеточника, ушить который не удалось, была установлена нефростома (дренажная трубка) из полости почки. Позже 29-летняя женщина дважды в экстренном порядке госпитализировалась в связи с ухудшением состояния здоровья. Согласно результатам экспертизы качества медицинской помощи, проведенной страховой организацией, были обнаружены дефекты качества оказанной помощи.