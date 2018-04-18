Власти сносят памятник «отцу гинекологии» за его опыты на женщинах 

В Нью-Йорке ширится возмущение по поводу сноса памятника «отцу гинекологии» доктору Джеймсу Мэриону Симсу. В прошлом у этого учёного обнаружились неприглядные факты вроде того, что он проводил эксперименты на чернокожих женщинах без использования анестезии. В Нью-Йорке растут протесты и по поводу сноса памятника доктору Джеймсу Мэриону Симсу, которого называют «отцом гинекологии». Постамент этому ученому установлен в Центральном парке, и теперь рабочие проводят его демонтаж. Впрочем, власти города заявили, что, несмотря на противоречивую репутацию пионера гинекологии, его памятник не сносится окончательно, а всего лишь убирается подальше — в Гарлем. Но всё равно активисты утверждают, что это решение является «пощечиной всей науке», поскольку доктора Симс заслуживает того, чтобы стоять на пьедестале в сердце мегаполиса. Симсу принадлежат некоторые фундаментальные разработки в области гинекологии, именно поэтому власти страны установили ему несколько памятников в Нью-Йорке, Пенсильвании и у него дома в штате Южная Каролина. Однако в последние годы стали открываться некоторые неприглядные факты из биографии этого ученого. В частности, установлено, что он проводил крайне жестокие операции на чернокожих женщинах-рабынях, намеренно не используя анестезию. Возможно, именно они помогли ему изобрести максимально эффективное гинекологическое зеркало, которое до сих пор используется при осмотрах. Кроме того, доктор Симс создал методику восстановления разрывов между маткой и мочевым пузырем, которые часто происходят при деторождении. Несколько лет велись дискуссии о том, достоин ли этот доктор стоять в виде постамента в Центральном парке, или его всё-таки следует оттуда удалить. Наконец в понедельник власти города провели анонимное голосование, по итогам которого статую решили перенести в Гарлем. Отметим, что это один из самых знаменитых чернокожих районов Нью-Йорка, а доктора Симса как раз обвиняют именно в бессердечном отношении к женщинам афроамериканского происхождения. Можно легко предположить, каким будет отношение обитателей Гарлема к новому памятнику. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)