Андрей Травников: «Платежи должны поступать к поставщикам без посредников»

Открывая заседание, Андрей Травников отметил серьезность положения, сложившегося в Оби . «Ситуация в сфере управления жилым фондом города Оби вызывает самое серьезное беспокойство. Такого количества обращений со стороны жителей по поводу обслуживания многоквартирных жилых домов я не видел нигде. Вынужден лично подключиться к разбору этой ситуации», — подчеркнул руководитель области.

В ходе заседания было отмечено, что значительное количество жителей города Обь до сих пор оплачивают услуги посредникам, а не поставщикам напрямую. Из-за этого граждане могут получать двойные счета, цифры в которых также могут не совпадать. Сложившаяся неразбериха способствует формированию задолженности перед поставщиками услуг, создает возможности для вывода средств жителей из сферы ЖКХ.

Для скорейшей нормализации ситуации глава области Андрей Травников распорядился в кратчайшие сроки принять ряд мер по наведению порядка в сфере ЖКХ города Обь.

«Считаю, что задача наведения порядка в сфере ЖКХ — задача государственная. Да, государство не должно ограничивать конкуренцию и диктовать выбор поставщика услуг, но в части информирования населения органы власти должны четко сформулировать свою позицию. Необходимо максимально приблизить платежи граждан к поставщикам услуг. Посредники должны отойти в сторону», — подчеркнул глава региона.

Первоочередной мерой должно стать максимально широкое информирование жителей города Оби о необходимости оплаты счетов в той организации, которая ближе всего к поставщикам услуг. Андрей Травников распорядился проработать программу максимально полного информирования населения, не только с использованием СМИ, но и через проведение встреч с жителями.

Также врио губернатора поручил привлечь к разрешению ситуации правоохранительные органы . «Считаю, что ситуация, в которой средства жителей не доходят до поставщика услуг, должна стать предметом разбирательства правоохранительных органов. Совершенно ненормальна ситуация, когда созданы условия для вывода средств жителей из стоимости услуги и их разбазаривания. Нужно защитить права и интересы граждан», — подчеркнул глава области Андрей Травников.