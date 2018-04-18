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Дом Жанны Фриске выставлен на торги из-за долгов перед Русфондом
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Дом Жанны Фриске выставлен на торги из-за долгов перед Русфондом 

Teleprogramma.pro 59 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
На днях Истринский суд вынес решение, что особняк в Подмосковье, который принадлежит наследникам певицы Жанны Фриске. должен быть продан с молотка за долги. Все деньги, вырученные с продажи недвижимости, передадут Русфонду.
Напомним, что в начале апреля сыну Жанны Фриске Платону исполнилось пять лет. Его отец Дмитрий Шепелев приготовил имениннику сюрприз, а вот родные по материнской линии не смогли увидеться с малышом и лично вручить ему подарки, так как ведущий делает все для того, чтобы мальчик не мог общаться с бабушкой и дедушкой. Владимир Фриске уверяет, что Дмитрий препятствует их общению с внуком и настраивает мальчика против них. Родные певицы пытаются законными методами восстановить справедливость.
Жители поселка, где находится дом Шепелева и покойной Жанны Фриске. рассказал, что ведущий сам занимался строительством особняка.
"Коробку дома они с Жанной уже готовую купили, а внутреннюю отделку он сам уже доделывал. У него бригада строителей работала. Внутри только сантехнику не успели установить, а так все сделано — шикарный ремонт. Как начались эти суды, он все и забросил. После смерти Жанны Дима постоянно здесь бывал. Один или с мальчиком. Стройку контролировал и гулял тут с ребенком. Он и сейчас приезжает, но уже не строит ничего", — рассказал житель поселка.
Напомним, что Русфонд уже несколько лет требует отчитаться семью Фриске о потраченных средствах на лечение Жанны. Теперь средства от продажи дома уйдут организации в счет долгов семьи, но если особняк не покроет всю сумму, то далее суд примется за квартиру Жанны в Москве, сообщает "Комсомольская правда".
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