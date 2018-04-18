Алюминий подорожал до максимума за более чем 6 лет на санкциях США к «Русалу»

Алюминий подорожал в Лондоне до максимума с середины 2011 года на фоне введения санкций США против "Русала" , следует из данных торгов.

По состоянию на 9.56 мск стоимость фьючерсов на алюминий в Лондоне росла на 1,69%, до 2437 долларов, достигая ранее в среду максимума с августа 2011 года. Цена фьючерсов на никель росла в Лондоне на 2,95%, до 14735 долларов, ранее в ходе торгов достигая максимума с 2015 года. Цена майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,8%, до 3,104 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов вторника, стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца снизилась на 0,48% — до 6877 долларов за тонну, алюминия — выросла на 0,25%, до 2405 долларов, цинка — увеличилась на 0,56%, до 3154 доллара за тонну.