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Алюминий подорожал до максимума за более чем 6 лет на санкциях США к «Русалу»
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Алюминий подорожал до максимума за более чем 6 лет на санкциях США к «Русалу» 

Прайм 57 минут назад
Алюминий подорожал в Лондоне до максимума с середины 2011 года на фоне введения санкций США против "Русала", следует из данных торгов.
По состоянию на 9.56 мск стоимость фьючерсов на алюминий в Лондоне росла на 1,69%, до 2437 долларов, достигая ранее в среду максимума с августа 2011 года. Цена фьючерсов на никель росла в Лондоне на 2,95%, до 14735 долларов, ранее в ходе торгов достигая максимума с 2015 года. Цена майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,8%, до 3,104 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам торгов вторника, стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца снизилась на 0,48% — до 6877 долларов за тонну, алюминия — выросла на 0,25%, до 2405 долларов, цинка — увеличилась на 0,56%, до 3154 доллара за тонну.
"Санкции против «Русала» и, как следствие, его расставание с банками, поставщиками и потребителями и связанными сторонами, привели к росту обеспокоенности по поводу глобального недостатка предложения", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Argonaut Securities Хелен Лау (Helen Lau). По прогнозу Goldman Sachs, который приводит агентство Блумберг, алюминий может подорожать до 3000 долларов.
США 6 апреля ввели новые санкции против РФ, в санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».
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СМИ: Rio Tinto может заморозить работу ряда заводов, если не найдет замену "Русалу" Индия будет добиваться от США компенсации в ВТО за пошлины на сталь и алюминий Посольство РФ в Вашингтоне заверили, что новых санкций пока не будет
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