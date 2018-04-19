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Псковитянка наказала приставов за свой несостоявшийся отпуск
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Псковитянка наказала приставов за свой несостоявшийся отпуск 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
— Всю дорогу до петербургского аэропорта Варя не умолкала — рассказывала другим пассажирам автобуса, как она будет купаться, загорать, смотреть на рыбок и верблюдов, — вспоминает Анастасия Кузьмичева. — Поэтому, когда мы не прошли пограничный контроль, я переживала не столько из-за испорченного отдыха, сколько за дочку. Хорошо, что рядом был помощник, племянник Денис, без него я бы просто не справилась. Ведь даже чемоданы наши были уже в самолете — пришлось обегать все Пулково, чтобы их вызволить. А дочка все время плакала и спрашивала, почему мы вместо моря едем домой.
У Анастасии ответа на этот вопрос не было. Приставы рекомендуют отпускникам оплачивать долги за пару недель до планируемой поездки. Но молодая мама принесла наличные в отделение ФССП в Острове еще в июле, за два месяца до отпуска. В сентябре она зашла на сайт службы и убедилась, что в списках должников не числится. Более того, Анастасия сходила на личный прием к судебному приставу. Сотрудница управления ФССП заверила нашу героиню: долгов нет, ограничение на выезд за рубеж снято. Поэтому чемоданы женщина собирала в уверенности, что от неприятных сюр-призов на границе она застраховалась.
— В суде представители службы утверждали, что в программе, в которую заносится информация о должниках, произошел технический сбой, — комментирует ситуацию псковский юрист и правозащитник Ольга Кутузова. — Однако прокуратура, которая по нашей жалобе провела проверку, выявила многочисленные нарушения в работе островского отдела управления ФССП. Так, надзорное ведомство вообще не нашло среди документации ни постановления, ограничивающего Анастасию в праве выезда за пределы РФ, ни решения о снятии этого ограничения. Поэтому можно предположить, что неприятный инцидент произошел из-за халатности судебного пристава. Эта сотрудница, кстати, перестала работать в службе вскоре после того, как истица погасила долги.
В результате Псковский городской суд встал на сторону Анастасии Кузьмичевой. ФССП России обязали компенсировать молодой маме судебные издержки, стоимость путевки (около 75 тысяч рублей) и моральный вред (семь тысяч рублей).
— Решение еще не вступило в законную силу, — продолжает Ольга Кутузова. — На днях приставы подали апелляцию, но я надеюсь, что суд второй инстанции оставит в силе решение Псковского городского суда. Ведь технический сбой, если он все-таки имел место, не освобождает службу от ответственности, по-скольку пользователем и правообладателем программы является ФССП России. Кроме того, не стоит забывать про многочисленные нарушения, которые выявила прокуратура.
Деньги, взысканные с судебных приставов, Анастасия планирует потратить на новый отпуск. Молодая мама надеется, что ее дочка вскоре все-таки побывает на море. И призывает других несостоявшихся отпускников не бояться отстаивать свои права в суде.
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