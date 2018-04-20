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ФССП попросила Совет Федерации подготовить поправку о недостающих соцгарантиях для сотрудников службы
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ФССП попросила Совет Федерации подготовить поправку о недостающих соцгарантиях для сотрудников службы 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Фото: Галерея Чижова
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обратилась к членам Совета Федерации с просьбой разработать поправку в действующее законодательство и обеспечить сотрудников службы недостающими социальными гарантиями. Такую просьбу озвучила замдиректора ФССП — заместитель главного судебного пристава РФ Ольга Помигалова в ходе заседания Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации.
«Мое предложение — поддержать нас и включить в рекомендации следующее предложение: распространить Федеральный закон №283, который касается социальной гарантии четырех государственных органов, на федеральную службу судебных приставов», — сказала О. Помигалова.
Она уточнила, что такая поправка была представлена в 2011 г., когда закон был внесен в Госдуму правительством, однако на тот момент она была отклонена.
В своем выступлении, О. Помигалова рассказала, что в настоящее время на сотрудников службы не распространяется санаторно-курортное обеспечение, у службы нет ведомственных медицинских организаций, сотрудники не имеют преимуществ в части социальной защиты лиц, которые погибли при исполнении обязанностей, нет таких гарантий и преимуществ и у членов их семей. Кроме того, уточнила замдиректора ФССП, дознаватели службы, расследующие уголовные дела, не имеют государственного страхования. «Наши дознаватели ходят по притонам, ищут асоциальных лиц, которые не платят деньги своим детям. К сожалению, те гарантии, которые присущи таким же дознавателем, осуществляющим такие функции в правоохранительных органах, у них нет», — добавила она.
Согласно действующему законодательству, федеральный закон №283 регулирует отношения, связанные с денежным довольствием сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах РФ, обеспечением жилыми помещениями, медобеспечением сотрудников, граждан РФ, уволенных со службы вышеназванных учреждениях и органах, а также членов их семей и лиц, находящихся или находившихся на их иждивении, а также с предоставлением им иных социальных гарантий.
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