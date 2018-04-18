Почему разговор по телефону стал причиной гибели Джохара Дудаева

Президент и генералиссимус Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев (1944-1996) с самого начала чеченской войны был под прицелом спецслужб РФ. Первые 3 покушения на него закончились неудачно. В первом случае снайпер, который должен был убрать Дудаева, промахнулся. Во второй раз лидер чеченских повстанцев чудом спасся из взорвавшегося автомобиля. В третий раз Дудаеву удалось избежать гибели буквально за несколько минут до авиационного удара в здание, в котором он находился.

Подготовка к ликвидации

После трех основных покушений были и другие, еще менее успешные попытки устранения Джохара Дудаева. Весной 1996 года наметилось призрачное перемирие противоборствующих сторон. Ельцин заявил, что готов принять независимость Ичкерии и обсуждать с Дудаевым условия сотрудничества. Но затем произошел обстрел колонны российских войск чеченскими боевиками неподалеку от села Ярышмарды, и президент РФ изменил решение.

Операцией по ликвидации Джохара Дудаева руководили Александр Коржаков (начальник охраны Ельцина) и Михаил Барсуков (руководитель ФСБ РФ). В «Центре» считали, что Дудаев обладает «просто звериным чутьем», поэтому операция разрабатывалась с особой тщательностью. Использовалась информация осведомителей. Параллельно разрабатывались разные варианты для поимки «неуловимого» предводителя чеченцев.

Поскольку осведомители несколько раз подводили, было решено специально для этой операции создать прибор, который бы улавливал волны от спутникового телефона Джохара Дудаева. В рекордные сроки он был изготовлен группой ученых за 1,2 млн долларов. Аппаратура, настроенная на координаты абонента, вычисляла его местонахождение. Затем полученная информация передавалась силам военной авиации.

Операция по устранению Дудаева

Операция была проведена 21 апреля 1996-го. Вечером Джохар Дудаев чуть дольше обычного (около 10-ти минут) говорил по телефону со своим другом Константином Боровым. Этого времени хватило на то, чтобы аппаратура успела поймать сигнал телефона, передать координаты нахождения Дудаева двум бомбардировщикам Су-24, те преодолели расстояние от военной базы до места дислокации лидера чеченцев и расстреляли его автомобиль сверхмощными противорадиолокационными ракетами Х-27ПС. [С-BLOCK]

Вместе с Дудаевым предположительно погибли 2 охранника. Удалось выжить только его жене Алле, которую Дудаев попросил отойти на время его разговора по телефону подальше к оврагу. Во время обстрела лидер чеченцев был ранен в голову и умер вскоре после этого несмотря на попытки соратников его спасти. Операция по ликвидации Дудаева заняла буквально несколько минут. Ввиду использования нового оборудования и скорости проведения она считается беспрецедентной в своем роде.

СМИ о ликвидации лидера чеченских сепаратистов

После смерти президента Ичкерии ходили упорные слухи о том, что он еще жив. Они прекратились только после обнародования в «Вестях» видеозаписи с его обожженным трупом в 2002-ом. Эти кадры датировались 23.04.1996. Задолго до этого Константин Боровой официально подтвердил, что 21 апреля 1996-го у него состоялся с Дудаевым довольно продолжительный разговор. Беседа тогда неожиданно оборвалась, чему Боровой не придал значения (связь во время военных действий часто прерывается).

Константин Натанович подтверждает, что именно тот телефонный разговор мог стать причиной гибели Дудаева. Как писали тогда многие издания, он стал виновником смерти чеченского президента. Но сам Боровой отвечает, что это ложь. Он не сотрудничал со спецслужбами. С Дудаевым был дружен давно, и последний часто звонил Боровому обсудить политические вопросы. [С-BLOCK]

Ликвидация чеченского президента вызвала широкий отклик в мировой прессе. Высказывались мнения, что она специально планировалась с целью помочь перевыборам Ельцина на второй срок. РФ поставила сепаратистам ультиматум, но боевые действия возобновились уже в июне. 6 августа чеченцы начали штурм Грозного, который получил название «Операция „Джихад“. Такова была месть чеченских боевиков за убийство своего лидера. Противостояние между „крошечной Чечней“ и Россией обострилось. Перевес в войне был на тот момент на стороне чеченцев.