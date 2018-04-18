Молоко и йогурты исчезнут из магазинов

Сразу четыре российских ведомства поддержали введение запрета на возврат для торговых точек. Это Минсельхоз, ФАС, Минэкономразвития и Минфин, сообщают СМИ. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму еще в середине января 2018.

Если он вступит в силу, тогда сетям придется сократить объемы закупок.

Зачем нужна такая инициатива? Авторов законопроекта беспокоит объем товаров, которые возвращают производителям. Особенно, в некоторых областях. Например, как отмечают в пояснительной записке к документу, 50% достигает возврат хлебобулочной продукции в регионах.

Разговоры об этом велись на протяжении нескольких лет. И, наконец, 1 июня прошлого года многие крупные ритейлеры сами перестали возвращать хлеб и другие изделия на заводы, где их выпекают. Соглашение об этом подписали Российская гильдия пекарей и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Напомним, что сегодня в АКОРТ входят такие ритейлеры как: «Азбука вкуса», Auchan, Globus, «Дикси», «Лента», «Магнит», «Метро» и многие другие. То есть, во всех этих магазинах хлеб возвращать перестали.

Global Look Press/Russian Look/Komsomolskaya Pravda

Однако хлебом закон не ограничивается. Что будет после его принятия с другими товарами?

Как отметили опрошенные News.ru эксперты, сузится их ассортимент. Магазины будут вынуждены приобретать только те продукты, которые пользуются у покупателей наибольшим спросом. Остальные же товары с полок могут исчезнуть. Это единственная возможность сетей защитить себя от ситуации, при которой на складе — внушительный объем нераспроданных остатков.

Что же может исчезнуть? В первую очередь, молоко, йогурты и другие кисломолочные продукты. О том, что спрос на эти наименования падает, начали говорить несколько лет назад.

Исследование компании, анализирующей зарубежные и российские рынки, Nielsen, подтвердило подобную мысль. С октября 2016 по сентябрь 2017 продажи молочной продукции упали на 4,7%. По данным специалистов отрасли, такая тенденция может сохраниться до конца этого года.

Чего ждать от принятия закона, запрещающего возврат? News.ru узнал у экспертов.

Роман Черниговцев, директор по внешним связям Ассоциации Компаний Розничной Торговли:

Анализируя данную законотворческую инициативу, очень важно иметь в виду, что федеральные сети уже отказались от возвратов продукции производителям. Этот касается тех случаев, когда производители сами возражали против такой практики. Там, где поставщики или производители предпочли сохранить возвраты, их объемы минимизированы.

Это удалось сделать безо всякого законодательного регулирования.

Думаю, что после принятия закона резко сократиться ассортимент товаров в пользу самых востребованных. Таким образом, выводить на рынок новинки смогут только крупные поставщики, имеющие значительные рекламные бюджеты для продвижения новых видов продукции через телерекламу.

С большой вероятностью можно ожидать сокращения закупок в объеме от 10% до 30% в зависимости от категории товара. По оценкам экспертов АКОРТ, поставщики продукции со сверхкороткими сроками годности в случае запрета возможности обменивать продукцию с истекающими сроками годности на свежую, потеряют порядка 100 миллиардов рублей.

Комментарий от пресс-службы X5 Retail Group (супермаркеты «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и другие):

Практика показала, что саморегулирование работает эффективнее. В частности, Х5 отказалась от возвратов хлебобулочной продукции еще с 1 июня 2017 года. По другим группам товаров возвраты прекращены с начала этого года, за исключением незначительного числа поставщиков, которые сами заинтересованы в выкупе у нас нереализованной продукции в пределах срока годности, и письменно попросили об этом.