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Курские поисковики обнаружили 26 боеприпасов
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Курские поисковики обнаружили 26 боеприпасов 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Взрывотехники вывезли находки на спецполигон для уничтожения
17 апреля на телефон «112» поступил звонок об обнаружении ВОП времён Великой Отечественной войны. По указанному адресу были оперативно направлены специалисты Аварийно-спасательной службы Курской области и полицейские.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, на поле крестьянско-фермерского хозяйства поисковый отряд «Высота» в деревне Широкое Болото нашли 18 артснарядов, миномётную мину, 2 РПГ— 40, 1 РГД-33, 2 гранаты и 4 гранаты SD-2.
Все боеприпасы были вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
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