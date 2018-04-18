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Курские следователи выясняют обстоятельства смерти двух рабочих
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Курские следователи выясняют обстоятельства смерти двух рабочих 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Курском районе следователи выясняют обстоятельства смерти двух мужчин, сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, днём 12 апреля 2018 года два работника одной из курских организаций плыли на надувной лодке по реке Тускарь. Мужчины очищали решетки водосброса гидротехнического сооружения. Через некоторое время их лодку нашли перевернутой в воде.
В первой половине дня 13 апреля водолазы нашли и достали тела утонувших мужчин. По предварительной версии, причиной их гибели стало затягивание лодки в одно из оснований шлюза слива воды. Доследственная проверка продолжается.
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