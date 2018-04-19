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Контрафактные тапочки с маркировкой FIFA задержаны во Владивостоке
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Контрафактные тапочки с маркировкой FIFA задержаны во Владивостоке 

Primpress 43 минуты назад
Фото: Primpress
На таможенном посту Морской порт Восточный задержаны 35 пар тапочек, маркированных товарным знаком «RUSSIA 2018». Тапочки-шлепанцы были ввезены из Вьетнама без разрешения правообладателя, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.
Среди указанного товара, прибывшего из Вьетнама в порт Восточный, таможенникам было выявлено 35 пар тапочек, маркированных обозначением «RUSSIA 2018» и изображением волка-Забивака. В связи с отсутствием у импортера документов, разрешающих использовать данные товарные знаки, Владивостокская таможня направила представителю правообладателя письмо. В результате получена информация о том, что 35 пар тапочек обладают признаками контрафактности, и импортер не получал разрешение на их ввоз в Российскую Федерацию.
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