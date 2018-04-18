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Пропал 24-летний курянин, который нуждается в медпомощи
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Пропал 24-летний курянин, который нуждается в медпомощи 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Добровольцы из группы поиска «Лиза Алерт» призывают всех неравнодушных помочь в поисках и в распространении информации
24 — летний Александр Владимирович Сабельников вышел из дома 16 апреля и до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно. Молодой человек нуждается в медицинской помощи.
ПРИМЕТЫ: рост 176 см, телосложение среднее, волосы русые, глаза зеленые
ОДЕТ: шапка синяя с серыми полосками, серая флисовая куртка, вельветовые брюки светло-коричневые, зимние кроссовки синие с черным.
Группа поиска: https://vk.com/lizaalert_kyrsk
Тема на форуме: http://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?f=186&t=..
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