Пропал 24-летний курянин, который нуждается в медпомощи

Добровольцы из группы поиска «Лиза Алерт» призывают всех неравнодушных помочь в поисках и в распространении информации

24 — летний Александр Владимирович Сабельников вышел из дома 16 апреля и до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно. Молодой человек нуждается в медицинской помощи.

ПРИМЕТЫ: рост 176 см, телосложение среднее, волосы русые, глаза зеленые

ОДЕТ: шапка синяя с серыми полосками, серая флисовая куртка, вельветовые брюки светло-коричневые, зимние кроссовки синие с черным.

Группа поиска: https://vk.com/lizaalert_kyrsk

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