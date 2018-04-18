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В Темрюкском районе эпилептик скончался из-за не оказанной вовремя медицинской помощи
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В Темрюкском районе эпилептик скончался из-за не оказанной вовремя медицинской помощи 

Новая Кубань 51 минуту назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 апр. — Новая Кубань. В отношении медицинского работника возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
По версии следствия, 16 января текущего года в Центральную районную больницу Темрюкского района поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что у его соседа произошел приступ эпилепсии, добавив при этом, что от этой болезни мужчина страдает уже 10 лет.
Выездная бригада фельдшеров прибыла по адресу, где больного осмотрели и ввели ему внутреннюю инъекцию, после чего медики уехали. Однако мужчине вскоре вновь потребовалась помощь, и уже вторая бригада Скорой доставила его в больницу, где он впоследствии скончался. Как показала медицинская экспертиза, причиной смерти стала черепно-мозговая травма, полученная в результате падения с высоты собственного роста на фоне эпилепсии.
— Первая медицинская бригада в лице фельдшера должна была своевременно госпитализировать мужчину в лечебное учреждение для уточнения диагноза и принятия решения. Неисполнение указанного порядка привело к поздней госпитализации и невозможности предотвращения летального исхода больного, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Расследование уголовного дела продолжается.
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