Между народом и бизнесом: что не поделили удэгейцы и нацпарк «Бикин»?

Прошедший во Владивостоке правовой семинар для представителей народов Севера, Сибири и Дальнего Востока пролил свет на конфликт на особо охраняемой природной территории в Пожарском районе Приморья с новой стороны.

В бой идут юристы

Основной целью семинара стало разъяснение прав малочисленных народов России и мирное обсуждение насущных проблем. С выходом на трибуну юриста общины «Тигр» Елены Фатькиной дискуссия сразу приобрела жаркие нотки: с места в карьер прозвучало заявление о том, что факт создания национального парка «Бикин» уже сам по себе является ущемлением прав народа удэге, поколениями проживающего в среднем и верхнем течении одноимённой реки.

Юрист отметила, что до выхода в ноябре 2015 г. постановления правительства о создании нацпарка «Бикин» в Приморье активно обсуждалось применение федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях». В частности, шла речь о внесении изменений в раздел «Национальные парки» пункта, который, помимо защиты природы в её естественном состоянии, указывал бы и на сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов на этих землях. Ни одна из заявленных поправок так и не была донесена до депутатов Госдумы.

— Я считаю это большим пробелом в законодательстве потому, что на практике получается так: удэгейца, отправляющегося в нацпарк на моторной лодке, сегодня могут не пропустить на особо охраняемую территорию со словами: «Ваша лодка наносит вред естественной среде», а завтра даже не обратят внимание на эту самую лодку. Или же был случай, когда сотрудники парка придрались к фразе «Свободный проход для всех постоянного проживающих на территории граждан»: на ногах пройти можно, а на технике нельзя — это уже проезд. Пропуск в «Бикин» происходит сугубо на усмотрение сотрудников, и это нужно искоренять, чтобы не было злоупотребления правом, — заявила она.

Теперь об интересах ТСО КМН «Тигр». Согласно ранее озвученному постановлению, часть входящих в состав нацпарка земель, принадлежащих иным пользователям, не изымается из его хозяйственной эксплуатации. На деле оказалось, что этот пункт не работает. Нетрудно догадаться, что «иным землепользователем» оказалась община — в 2008 г. она заключила договор на использование объектов животного мира, дающий право предоставлять охотникам заповедную землю в пользование. Годом позже — возмездный договор на добычу лесных дикоросов сроком на 49 лет, за что ежеквартально выплачивает порядка двух миллионов рублей.

— Документы действительны по сей день, однако руководство национального парка самовольно закрыло доступ к землям и всеми силами не даёт нам в полной силе ими пользоваться. Доходит даже до устного лишения удэгейцев охотугодий, которые мы им выдали по договорам, и банального запрета на проезд к участкам на КПП. К сожалению, «Бикин» не предоставляет нам иного выхода, кроме как обратиться в суд. Они не имеют права изымать хозяйственные земли у общины: предусмотренная федеральным законом возможность полного изъятия особо охраняемых территорий из гражданского оборота идёт вразрез со ст. 69 Конституции РФ и постановлением администрации края о коренных народах, проживающих в Пожарском районе, по которому земли можно изъяты только после компенсации убытков и предоставления аналогичных земельных участков, — пояснила Елена Фатькина.

Орехи или люди?

— Люди стали забывать, что национальный парк — это в первую очередь жители села Красный Яр, 90% из работоспособного населения которого работает в «Бикине», — заявил в ответ директор нацпарка Алексей Кудрявцев. — Это удэгейцы, нанайцы, помнящие о традициях, о правилах распределения родовых участков для охоты и по сей день живущие по этим канонам. Что касается представителей «Тигра», их совсем не люди волнуют, их интерес заключается в сохранении орехово-промысловой зоны для заготовки недревесных видов продукции в коммерческих целях.

Докладчик не обошёл стороной и «сказки» про препятствие прохода в заповедную тайгу коренным малочисленным народам. И что в полномочия заповедника не входит регулирование деятельности удэгейских охотников. Вопреки высказываниям первого оратора, руководство нацпарка отлично понимает, что они не имеют права вмешиваться в традиции и обычаи местных, поэтому охотники сами решают, кому перейдёт родовой участок тайги, как часто и в каких объёмах на нём будет проходить охота.

— Люди, которые вели традиционный образ жизни до создания нацпарка, продолжают его вести без изменений. Единственное, раз в месяц наши сотрудники проводят с аборигенами информационные собрания, в рамках которых каждый может поделиться своими насущными проблемами, и мы по мере возможности стараемся их разрешить. А для решения управленческих проблем существует специальный совет, в который входят председатель и 11 выбранных удэгейцами специалистов. Благодаря совету у охотников появилась возможность охранять свой участок от нежданных гостей, — отметил Кудрявцев.

К сожалению, последнее нововведение — охрана участка — в последнее время стало особенно актуально для нацпарка. Участились жалобы удэге на заселение туристами родовых земель, поэтому решили пропускать заезжих гостей Бикина в тайгу для отдыха и, например, спортивного рыболовства только после предварительного согласования с хозяевами участков.

Во время разбора полётов по нацпарку «Бикин» не могли не затронуть периодически всплывающую в приморских СМИ проблему раскола села Красный Яр. Оказалось, что население действительно под накалом страстей раскололось на два воинствующих лагеря. Тех, кто работает в заповеднике и продолжает жить по традициям предков, и тех, кого заповедник интересует отнюдь не с традиционной точки зрения, — браконьеров, предпринимателей, туристических фирм.

ЦИФРЫ

1 160 469 гектаров — площадь национального парка «Бикин».

КОММЕНТАРИЙ

Глава Краснояровского сельского поселения Галина Петрова:

— Мы наконец-то увидели, что это конфликт юридических лиц, куда люди были попросту втянуты. Про агрессивные видеоролики говорят, что это мнение всего населения, и попросту вносят смуту в нашу большую семью. Мы не должны поддаваться — социальной проблемы у нас нет, наоборот, благодаря открывшимся рабочим местам к нам возвращаются люди, в том числе и молодежь, развивается инфраструктура, утверждён проект нового здания больницы, строится новое жилье. Со стороны администрации ведётся работа по улучшению уровня жизни местных жителей и их семей. Незачем нам ругаться друг с другом.

КСТАТИ

Национальный парк «Бикин» — особо охраняемая природная территория в Пожарском районе Приморского края — в среднем и верхнем бассейне реки Бикин. Образован 3 ноября 2015 г. постановлением Правительства РФ. Имеет огромное значение для сохранения амурского тигра, поддерживая 10% всего поголовья этого подвида в мире. Здесь также гнездится основная часть популяций чешуйчатого крохаля и рыбного филина, находятся самые южные гнездовья чёрного журавля, расположены наиболее удалённые нерестилища лососёвых бассейна реки Уссури.