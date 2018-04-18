На старом Бельском мосту в Уфе устанавливают арматуру

В республиканской столице продолжают ремонтировать старый Бельский мост — работы невпроворот.

Сейчас рабочие вяжут и устанавливают новую арматуру над опорой № 11. После этого арматуру зальют бетоном. А уже после этого будут делать новые деформационные швы и околошовные участки железобетонных плит.

— В планах произвести гидроизоляцию и сделать новое асфальтобетонное покрытие. Перила, пострадавшие от времени, заменят, — сообщили в пресс-службе города.

В мэрии рассказали, что ремонт идет по графику. Сдать мост могут уже 1 июня 2018 года, а открыть по нему движение смогут ко Дню города — 12 июня.