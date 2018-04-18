Ещё
На старом Бельском мосту в Уфе устанавливают арматуру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На старом Бельском мосту в Уфе устанавливают арматуру 

ufa1.ru 22 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В республиканской столице продолжают ремонтировать старый Бельский мост — работы невпроворот.
Сейчас рабочие вяжут и устанавливают новую арматуру над опорой № 11. После этого арматуру зальют бетоном. А уже после этого будут делать новые деформационные швы и околошовные участки железобетонных плит.
— В планах произвести гидроизоляцию и сделать новое асфальтобетонное покрытие. Перила, пострадавшие от времени, заменят, — сообщили в пресс-службе города.
В мэрии рассказали, что ремонт идет по графику. Сдать мост могут уже 1 июня 2018 года, а открыть по нему движение смогут ко Дню города — 12 июня.
ufa1.ru: последние новости
Почти полностью парализован: уфимец на отдыхе в Доминикане сломал позвоночник Женщинам, которых подменили в роддоме, выплатили 1 миллион рублей «Нет лифта и воды по выходным»: как живется в единственной в Уфе «ново-хрущевке»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1014
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды66
Засосало насмерть39
Нападение на школу произошло в Башкирии226
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:51
Медведь кидался на людей в Москве
Новости Москвы Общество
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение