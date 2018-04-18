«Ъ»: перевозка опасных грузов по ж/д будет ограничена на время ЧМ-2018

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Росжелдор разработал и согласовал с ведомствами и потребителями список опасных грузов, погрузка и перевозка которых по железной дороге будет ограничена в период проведения ЧМ-2018 в городах, в которых будут проходить игры, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. В список войдут в том числе аммиак, фосфор, пропан, бутан, сжиженные углеводородные газы (СУГ), ряд тяжелых химикатов.

Согласно публикации, базой списка является перечень грузов, который запретили провозить через Москву в 2012 году. По словам собеседника газеты, грузы будут пропускать в «исключительных случаях».

Прежде всего с негативными последствиями решения могут столкнуться производители СУГ, минудобрений и химикатов: им придется либо приостановить производство, либо искать альтернативные логистические решения, уверен источник «Ъ» в отрасли. На данный момент производители изучают возможности перенаправления грузов, некоторые компании предупреждают клиентов о возможных перебоях с поставками.

По мнению президента компании «СГ-Транс» Сергея Калетина , ограничения приведут к увеличению сроков доставки грузов, увеличится срок оборота вагонов. В ОАО «РЖД» «Ъ» сообщили, что компанией ведется разработка альтернативных маршрутов перевозки опасных грузов в обход крупных железнодорожных узлов. По словам собеседника «Ъ», приказ может появиться на сайте Росжелдора в ближайшие дни. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что во время ЧМ-2018 по футболу (25 мая — 25 июля) власти