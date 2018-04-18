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«Ъ»: перевозка опасных грузов по ж/д будет ограничена на время ЧМ-2018
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«Ъ»: перевозка опасных грузов по ж/д будет ограничена на время ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Росжелдор разработал и согласовал с ведомствами и потребителями список опасных грузов, погрузка и перевозка которых по железной дороге будет ограничена в период проведения ЧМ-2018 в городах, в которых будут проходить игры, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. В список войдут в том числе аммиак, фосфор, пропан, бутан, сжиженные углеводородные газы (СУГ), ряд тяжелых химикатов.
Согласно публикации, базой списка является перечень грузов, который запретили провозить через Москву в 2012 году. По словам собеседника газеты, грузы будут пропускать в «исключительных случаях».
Прежде всего с негативными последствиями решения могут столкнуться производители СУГ, минудобрений и химикатов: им придется либо приостановить производство, либо искать альтернативные логистические решения, уверен источник «Ъ» в отрасли. На данный момент производители изучают возможности перенаправления грузов, некоторые компании предупреждают клиентов о возможных перебоях с поставками.
По мнению президента компании «СГ-Транс» Сергея Калетина, ограничения приведут к увеличению сроков доставки грузов, увеличится срок оборота вагонов. В ОАО «РЖД» «Ъ» сообщили, что компанией ведется разработка альтернативных маршрутов перевозки опасных грузов в обход крупных железнодорожных узлов. По словам собеседника «Ъ», приказ может появиться на сайте Росжелдора в ближайшие дни. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что во время ЧМ-2018 по футболу (25 мая — 25 июля) власти
могут приостановить перевалку опасных грузов «всех классов» в городах, где будут проходит игры ЧМ-2018 в целях усиления безопасности. Отмечалось, что запрет может коснуться широкого ряда грузов, что в свою очередь, может привести к простою грузов в портах, нехватке компонентов и материалов на производствах. В свою очередь замминистра транспорта Виктор Олерский заявил ТАСС, что ограничения перевалки опасных грузов будут временными и не создадут проблем для бизнеса.
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