Российские и зарубежные учёные и строители приехали в Воронеж обсудить новейшие технологии домостроения

В столице Черноземья прошла Международная научно-практическая конференция «InterConPan». Более сотни руководителей и специалистов строительных компаний, а также ученые вузов из 22 регионов страны и из-за рубежа обсуждают в Воронеже крупнопанельное домостроение. Наш город принимает Международную научно-практическую конференцию «InterConPan». Главное для участников — обмен технологиями, именно поэтому выездные сессии проходят на предприятиях. Гостям конференции показали производство «Домостроительного комбината». Этот завод после модернизации работает 5 лет. Оборудование позволяет выпускать более 200 тысяч квадратных метров жилья в год. — Тут коллектив — группа профессионалов. Им удалось фактически сохранить то оборудование — да, дорогостоящее, но высокотехнологичное оборудование, и позволить производить продукцию с минимальными издержками и с минимальными затратами. В наше время — время достаточно серьезной такой конкуренции — это является наиболее решающим фактором, — делится заместитель генерального директора по экономике компании «Домостроительный комбинат» Андрей Соболев

Всего тут четыре цеха: сначала создают форму из арматуры, затем — заливают бетонный раствор, в третьем цехе смесь застывает, в последнем — хранится уже готовая продукция. Плиты — трехслойные: внутренний — под отделку стен в квартире, в среднем — утеплитель, а наружный слой — под облицовку. — Самое современное немецкое, австрийское оборудование, которое позволяет выпускать дома с очень качественной поверхностью. Выпускать изделия разной конфигурации: то есть мы сегодня можем на паллетах или в кассетах изготавливать одни изделия — одних геометрических размеров, а завтра — совершенно другие, в этих же отсеках, — делится директор завода «СовТехДом» Виктор Какоткин.