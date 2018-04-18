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В Тольятти состоится семинар для предпринимателей
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В Тольятти состоится семинар для предпринимателей 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС РФ А. Сорокин объяснит тонкости нормативного регулирования применения ККТ и законодательных инициатив, даст практические советы по формированию кассового чека и исправлению ошибок, порекомендует, как компенсировать затраты на приобретение контрольно-кассовой техники, компетентно ответит на актуальные вопросы.
Руководитель проекта компании «Такском» С. Анисимов расскажет о критериях надежности при выборе ОФД, объяснит пошаговый алгоритм удаленной регистрации кассы, обратит внимание на особенности заключения договора с ОФД, продемонстрирует полезные сервисы, позволяющие сопоставлять свои показатели с конкурентами по региону, понимать распределение продаж по времени суток, контролировать исправность техники, оптимизировать товарный ассортимент и планировать складские запасы − заниматься менеджментом в режиме онлайн.
Участие в мероприятии бесплатное. Предварительная регистрация участников обязательна. Зарегистрироваться необходимо до 19 апреля 2018 года.
Программа конференции и регистрация для участия по ссылке https://54-fz.timepad.ru/event/704305/.
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